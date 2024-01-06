最近很多人喜歡記錄生活，雖然智慧型手機的性能已經很不錯，但專業的相機拍出來的質感不同，可以調整的部分也更多！這次要介紹的相機「Kenko Tokina 油畫風玩具相機」則主打可愛、迷你、玩具質感，搞怪又特別。Kenko Tokina 油畫風玩具相機目前共有2種款式，分別是My Melody和Kuromi，售價為6580日圓（含稅）。這款相機很適合帶出門旅行，也很適合送給家裡的小朋友哦！

Kuromi款



▲圖片來源／株式会社ケンコー・トキナー





My Melody款



▲圖片來源／株式会社ケンコー・トキナー



這款相機外型是經典的相機造型，小巧輕便，可隨身攜帶，附有方便攜帶的頸掛繩，可以當作項鍊來配合穿搭。不僅可以拍攝照片，還可以拍攝帶有音頻的影片，或是單純錄音。在不使用拍攝功能時，由於這款相機能夠磁吸，其設計也適合作為室內裝飾擺放，或貼在冰箱上，方便出門前取下。





Kenko Tokina 油畫風玩具相機

尺寸迷你官方也有販售專用的迷你SD記憶卡。



▲圖片來源／株式会社ケンコー・トキナー



由於頸繩很長，特別適合搭配毛衣，當作毛衣鍊，完成具有文青感的穿搭。



▲圖片來源／株式会社ケンコー・トキナー



可USB充電



▲圖片來源／株式会社ケンコー・トキナー



相機背面內附磁鐵，因此可以輕鬆固定在冰箱等有磁鐵的地方，非常方便在錄製影片時使用。



▲圖片來源／株式会社ケンコー・トキナー

由於是玩具相機，解析度不到非常高，拍攝的相片具有水彩畫和油畫的效果，十分別致。另外，由於尺寸迷你，沒有預覽畫面，直到將數據輸入到電腦中，都不知道拍攝的效果如何，這更增添了確認時的期待和刺激感。想要購買的話，可以到直營店或在官網上下單。▲圖片來源／株式会社ケンコー・トキナー商品名稱：Kenko Tokina 油畫風玩具相機（サンリオキャラクター トイカメラ）價格：6,580日幣，含稅購買通路：Kenko Tokina直營店地址：中野站北口徒步7分鐘2樓