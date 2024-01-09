自助飛東京一定要池袋！池袋匯集了便宜藥妝店、高級百貨公司、流行次文化、動漫精品店等，保證你逛到腳軟、血拚到想要剁手。除此之外，池袋也是日劇、動漫中一定時常出現的取景地，好的，問題來了！逛累了，但是不只觀光客，當地人也很多，該去哪裡休息呢？這次要介紹的咖啡廳兼餐廳酒吧「cafe & bal No.8 co.」絕對能滿足你。一起來看這間咖啡廳的交通和菜單吧！

cafe & bal No.8 Co.

cafe & bal No.8 Co.（カフェアンドバル ナンバー エイト コー）於2023年12月8日正式開幕，位於從池袋站西口步行30秒的地方，對於住在池袋車站附近的人，或是要透過電車搭回飯店的人來說，交通都非常方便。除此之外，店內的裝潢也很特別，座位的設計更可同時滿足情侶、好友和家庭。No.8 co.白天是咖啡廳，夜晚是餐廳。午餐時間（11：00〜15：00，最後點餐時間14:30）更免費向小學二年級及以下的小孩提供咖哩！除此之外，店內也設有電梯和嬰兒車存放處，家有輪椅、嬰兒車的客人也能放心用餐。



▲圖片來源／株式会社サンシャイニー





cafe & bal No.8 Co. 餐點

No.8 co.的餐點由義大利餐廳的主廚所設計。例如，這道「生牛奶起司沙拉」售價1,200日圓。製作過程使用原創起司、新鮮番茄、新鮮羅勒、高級橄欖油，簡單卻有質感。



▲圖片來源／株式会社サンシャイニー



這道「日本產絆牛薄切生拌牛肉」售價1,200日圓。使用千葉縣產的絆牛。肉質鮮明，帶有適中的霜降，與蛋黃搭配起來，口感絕佳。



▲圖片來源／株式会社サンシャイニー



這道「軟骨豚肉燉鍋 附麵包」售價1,100日圓。這道料理出自同集團旗下的沖繩料理居酒屋，並且經由主廚之手，改編成義大利風味。在烹煮過程中，軟骨豬肉與葡萄酒一起悶煮，肉的軟綿口感剛好能夠搭配酥脆的法國麵包。



▲圖片來源／株式会社サンシャイニー





cafe & bal No.8 Co. 店內裝潢

店內裝潢以單色調為主，打造出沉穩感，同時融入木質的溫暖，以紅色點綴，營造出舒適的氛圍。大廳使用間接照明，呈現出膏吉的寧靜感。整座空間寬敞明亮，可容納約60人。大廳內也提供WiFi，並提供電源插座，適合在家工作，或是想要寫部落格、剪片的自由工作者。



▲圖片來源／株式会社サンシャイニー





cafe & bal No.8 Co. Bar區座位



▲圖片來源／株式会社サンシャイニー

cafe & bal No.8 Co. 包廂

No.8 co.也設有供家庭使用的半私人房間。內部裝潢具有溫馨氛圍，只要利用窗簾隔開，消費者就可以不受周圍目光干擾的，盡情享受美食。可從8人起包場。



▲圖片來源／株式会社サンシャイニー





■餐廳資訊

餐廳名稱：cafe&bal No.8 co.

地址：東京都豐島區西池袋1-15-9 第一西池大樓B2

店休日：星期日（僅接受包場）

座位數：62人

可使用信用卡，提供WiFi，提供電源插座，可停放嬰兒車

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