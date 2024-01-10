想去東京迪士尼嗎？其實要去東京迪士尼，不一定要住在東京，可以選擇千葉哦！千葉在東京近郊，當地也有許多觀光景點和百貨。這次要介紹的千葉住宿是豪華露營「釣之崎 Glamping Resort」。釣之崎 Glamping Resort位於衝浪之鄉千葉縣一宮町。自開業以來，已經迎接了超過2600組房客，這次升級再出發，推出了配有私人影院的房型！一晚甚至一個人不到3千日幣喔！快加入你的人生必去清單！

釣之崎 Glamping Resort

釣之崎 Glamping Resort（釣ヶ崎グランピングリゾート）有9棟圓型露營區和4間飯店客房，近日對各設施進行翻新、升級，並重新接受預約。飯店內設有俯瞰太平洋的巨大心形泳池、可租借的屋頂桑拿室，以及千葉縣唯一的10公尺圓頂豪華帳篷。俯瞰太平洋的景觀帳篷內部新設了螢幕和投影機，入住房客可自由觀賞電影。圓頂型帳篷具有優越的隔熱性，內部也設有冷暖氣設施，以及專用淋浴間和廁所，即使是帶小孩的家庭也可以安心入住。目前，飯店也提供事先預約的接送服務，入住房客可以從上總一之宮站或東浪見站搭車。但是要注意的是，目前僅接受事先預約，此服務目前預計由2023年12月1日開始，到2024年4月26日為止。



▲圖片來源／ブッキングリゾート





圓頂影院帳篷



▲圖片來源／ブッキングリゾート



■客房資訊

名稱：影劇圓頂帳篷（シアタードーム）

開放日期：2023年12月22日

室內面積：約38平方公尺

可入住人數：2～6人

室內設施：冰箱、微波爐、空調、浴室、馬桶、投影機、螢幕





早餐

從12/1到4/26為止，釣之崎 Glamping Resort將提供季節限定的早餐。食材包含千葉當地魚乾店提供的「千葉名産金目鯛」，金目鯛在經過燉煮以後再搭配白飯，充滿日式簡樸卻有質感的獨特風味，早餐還有附味噌湯和優格，健康美味。



▲圖片來源／ブッキングリゾート





BBQ

飯店提供的豪華露營燒烤，可供入住房客全方位品嚐千葉美味，食材、料理包含千葉縣產牛肉沙朗牛排、千葉縣產紅肉牛排、香草黑豚豬頸骨、千葉縣產烤海螺、奶油扇貝、西班牙風燉培根蔬菜、花蛤蝦西班牙海鮮飯、辣椒起司薯條、新鮮蔬菜沙拉和季節甜點。



▲圖片來源／ブッキングリゾート







心型游泳池

營地也設有巨大的心形泳池和私人桑拿室。入住房客可以眺望著廣闊的天空和水平線，在泳池中嬉戲，充分享受度假氛圍。此外，泳池邊的觀景區設有一座私人桑拿室，在指定時段自由使用。



▲圖片來源／ブッキングリゾート





■飯店資訊

飯店名稱：釣之崎Glamping Resort（釣ヶ崎グランピングリゾート）

地址：千葉縣長生郡一宮町東浪見36-1

交通方式：總一宮站計程車7分鐘

客房數：帳篷9座，飯店一般客房4間

官方網站

房型：

● 森林露台帳篷／6人／13,800日圓起/人（不含餐費）

● 【可攜寵物】森林露台帳篷／6人／16,800日圓起/人（不含餐費）

● 大型森林露台帳篷／10人／14,800日圓起/人（不含餐費）

● 劇場帳篷／6人／13,800日圓起/人（不含餐費）

● 天空露台帳篷／6人／13,800日圓起/人（不含餐費）

● 大型天空露台帳篷／10人／14,800日圓起/人（不含餐費）

● 【可攜寵物】天空露台帳篷／6人／16,800日圓起/人（不含餐費）

● 飯店客房／4人／6,800日圓起/人（不含餐費）

● 酒店客房大房／6人8,800日圓起/人（不含餐費）