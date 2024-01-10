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彰化人都照三餐在吃！彰化人激推「5大彰化爌肉飯」必吃攻略，爆夯「在地老字號、排隊名店清單」一吃就上癮。

2024-01-10 文字：編輯助理 鄭亦庭 綜合報導 攝影：各個IG網友 人氣：558
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編輯助理 鄭亦庭

編輯助理 鄭亦庭

彰化人就是愛吃爌肉飯！彰化除了肉圓有名，彰化人對爌肉飯更是愛到三餐都能吃，有許多排隊名店分散各處，各個都有各自的廣大推崇者支持，不論是彰化特有竹籤串成的爌肉，還是超厚實的三層爌肉通通都要吃過。窩客島這次便整理了在地人激推的「5間彰化爌肉飯」，讓你下次來彰化，直接跟著彰化人照三餐吃爆。


來到彰化想吃爌肉飯，絕不能錯過擁有超過80年歷史的「阿泉焢肉飯」，儘管只有早上營業，照樣靠著鹹香不油膩的招牌爌肉飯，從早便收穫大量排隊人潮，是在地彰化人激推的經典早午餐；如果是豬腳愛好者，則可以朝聖「阿讚豬腳爌肉飯」，讓你一次品嚐到滷得到骨肉分離、Q嫩入味的豬腳、爌肉飯；就算半夜也有一推人再排的「阿正爌肉飯」，Q脆滷腳筋加上較重口味的爌肉飯，是來彰化必吃的人氣宵夜美食。


彰化爌肉飯必吃推薦：阿泉焢肉飯

彰化人絕對吃過的排隊名店！營業超過80年的「阿泉焢肉飯」從早上7點開始便湧入大量排隊人潮。鹹香味十足，又不過於油膩的超強爌肉，不論是選擇全瘦肉、適中、肥肉，只簡單配著白飯便能讓人一吃就上癮，搭配8點半前才有提供的骨仔肉湯更是老饕必吃組合。只賣到下午1點半，想要來朝聖在地傳統早午餐，可得抓緊時間。

#阿泉焢肉飯
地址：彰化縣彰化市成功路216號
電話： 04-728-1979
彰化爌肉飯必吃推薦：阿泉焢肉飯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
彰化爌肉飯必吃推薦：阿泉焢肉飯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖片由@jyunsheng543授權提供。

 

彰化爌肉飯必吃推薦：蚵ㄚ仁肉臊飯

經過重新裝潢的「蚵ㄚ仁」，除了有可以選擇肥瘦程度的焢肉飯外，肉燥飯更是必吃招牌，滷得軟爛入味的焢肉、肉燥，加上肥肉滿滿膠質的超涮嘴口感，讓人忍不住2種都一次攻略。另外也有蚵ㄚ仁麵線，超飽滿蚵ㄚ經裹粉下鍋後，搭配九層塔、麵線糊更顯得滑順可口，是熟客必吃的經典款之一。

#蚵ㄚ仁肉臊飯
地址：彰化縣彰化市民權路245號
電話：04-729-4220
彰化爌肉飯必吃推薦：蚵ㄚ仁肉臊飯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
彰化爌肉飯必吃推薦：蚵ㄚ仁肉臊飯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖片由@33_eater授權提供。


彰化爌肉飯必吃推薦：陽光老店爌肉飯

隱身在市場中的必吃老店，近年因為Youtuber千千的推薦，也吸引不少外地旅客朝聖，必點三層爌肉飯厚實大塊又不過油膩，不吃肥肉也可以直接點全瘦肉，許多人也會加點半熟蛋，搭配鹹香入味的滷汁、酸菜，攪和著蛋液一起下飯，超邪惡的組合讓人忍不住一秒嗑光。10元的味增海帶芽湯、筍湯，內用還能免費續湯，一餐吃下來超滿足。

#陽光老店爌肉飯
地址：彰化縣二林鎮儒林路二段484號
電話：04-896-5536
彰化爌肉飯必吃推薦：陽光老店爌肉飯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖片由@shning_foodie授權提供。
彰化爌肉飯必吃推薦：陽光老店爌肉飯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖片由@poki_1028授權提供。


彰化爌肉飯必吃推薦：溪湖阿讚豬腳爌肉飯

已有30多年歷史的「阿讚豬腳爌肉飯」就位在溪湖糖廠附近，從早上6點營業便不少排隊人潮，是在地人必吃的隱藏美食。招牌必吃的爌肉飯除了有軟嫩涮嘴的瘦肉、入口即化的肥肉部分，不會過鹹的滷汁也是一大亮點，而店內另一個必吃的「豬腳」更是滷得到骨肉分離、Q嫩入味，完全沒有豬騷味的滋味，讓平時不吃豬腳的人，也忍不住大讚一翻。

#溪湖阿讚豬腳爌肉飯
地址：彰化縣溪湖鎮員鹿路三段忠工路口
電話：04-882-1080
彰化爌肉飯必吃推薦：溪湖阿讚豬腳爌肉飯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
彰化爌肉飯必吃推薦：溪湖阿讚豬腳爌肉飯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖片由@anns_daily授權提供。


彰化爌肉飯必吃推薦：腳筋飯阿正爌肉飯

宵夜想吃爌肉飯就到阿正，晚上10點才開始賣，到凌晨也一樣大排長龍！滷得鹹香味十足的爌肉，搭配較重口味的滷汁超下飯，另外Q脆又膠質感滿滿的「滷腳筋」、以蒸蛋為基底製成的湯品「茶碗蒸」，更是內行必點的人氣招牌，宵夜場來朝聖阿正爌肉飯，就跟在地人一起點這幾樣必吃菜色準沒錯。

#腳筋飯阿正爌肉飯
地址：彰化縣彰化市永福街35號
電話：04-724-3095
彰化爌肉飯必吃推薦：腳筋飯阿正爌肉飯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
彰化爌肉飯必吃推薦：腳筋飯阿正爌肉飯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖片由@ariyo_foodie授權提供。

 

 

 

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