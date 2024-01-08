草莓控真的要尖叫了！台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳為了讓草莓控可以「大口吃草莓」，特別於1/8起推出「甜莓夢境」季節主題餐檯，推出數十道草莓限定料理吃到飽。同時，平日午、晚餐至敘日用餐並打卡分享，再加碼兩人同行2,024元吃到飽。







台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳全新「甜莓夢境」，嚴選香氣馥郁的苗栗大湖香水草莓，要讓草莓控一次吃個夠。主打多款草莓入饌佳餚，包含經香料與莓果醬醃漬後香煎的「嫩煎雞胸佐陳醋草莓沙沙」、慢煎至黃金焦香的鮮魚與酸甜草莓的「羅勒莓果蜜醋鮮魚」、滿溢蟹腿肉佐草莓丁和馬鈴薯沙拉的「花園蟹肉草莓甜筒」、嚴選軟嫩七分熟牛肩胛，搭配香草油醋醬與氣味濃烈的藍紋起司的「草莓藍紋起司牛肉沙拉」等，還有多款草莓夢幻甜品，如「草莓卡士達泡芙、粉紅馬卡龍、鮮莓水果塔、焦糖草莓布蕾」等多樣選擇。





除了草莓美食之外，平假日午、晚餐期再加碼推出「日本生食級干貝」吃到飽，平日餐期的「獵人香草醬焗扇貝」以及假日限定的「醋蔥漬鮭魚卵生蠔」、「松露白醬焗生蠔」和鮮甜松葉蟹腳，並搭配現切肉檯的爐烤美國牛與自助鍋物區的酸菜白肉鍋、台南現燙生牛肉湯等暖胃湯品。





最後，為歡慶2024年到來，敘日餐廳自2024年1月8日至2月7日，推出「喜迎新年！雙人餐費2,024元」優惠活動，凡兩位成人於平日午晚餐至敘日用餐並打卡，即享活動優惠價2,024元。以上優惠價格需收原餐費一成服務費，並限大人適用，孩童無法列入人數計算。









敘日全日餐廳 2024元吃到飽

活動期間：自2024年1月8日至2月7日

活動內容：「喜迎新年！雙人餐費2,024元」優惠活動，凡兩位成人於平日午晚餐至敘日用餐並打卡，即享活動優惠價2,024元。



台北六福萬怡酒店 敘日全日餐廳 訂位訊息

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

敘日全日餐廳 訂位專線：02-6615-6526