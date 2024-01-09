嘉義人的新夜市「湖美夜市」強勢回歸了！於去年5月盛大開幕，卻因為土地使用不符合規定，在不到一個月內就迅速落幕的「湖美夜市」，終於在2024新年之初以嘉義市區內最大夜強勢回歸，於1/6正式開幕吸引大批人潮前去朝聖。







每週僅有週三、五、六營業的嘉義湖美夜市，是嘉義人期盼許久的新夜市，佔地近2千坪的空間中，規劃約200攤位，從下午四點開至凌晨2點，吃喝玩樂一應俱全，還免費提供停車場和廁所等，方便大家前去逛夜市、吃小吃。



嘉義湖美夜市 營業時間

地址：嘉義市西區湖美八路與健康二路口

營業時間：每週三、五、六 16:00 - 02:00







此外，嘉義西區除了有最新的湖美夜市，還有被譽為是零食界好市多、老宅控超愛的花磚博物館、飛碟機器人主題遊樂場等5大景點，等這大家前去遊玩。



嘉義西區景點推薦：疲老闆零食倉庫

部落客 Buuz Kuo 造訪 疲老闆零食倉庫 說：

占地超過千坪的「疲老闆」是嘉義最大零食批發倉庫，倉庫內有許多時下最火紅最夯的進口零食、零嘴、糖果及伴手禮，加上倉庫內舒適寬敞又好逛，一進入就很容易會狂掃貨、狂搬貨。<全文介紹>



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#疲老闆零食倉庫

地址：嘉義市西區世賢路一段580巷82-1號

電話：05 232 0900





嘉義西區景點推薦：臺灣花磚博物館

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 臺灣花磚博物館 說：

以前沒有特別注意過花磚原來是如此美麗且多變，這些花磚都是從台灣早期建築拆下來的，以前的年代也只有大戶人家才用的起這些美麗的瓷磚為房子裝飾。<全文介紹>



#臺灣花磚博物館

地址：嘉義市西區林森西路282號

電話：0905012390







嘉義西區景點推薦：嘉義市立美術館

部落客 快樂雲 造訪 嘉義市立美術館 說：

為日治時期菸酒公賣局嘉義分局之市定古蹟，建於1936 (昭和11)年，為三層樓之鋼筋混凝土建築，透過巧思改建，運用一個大玻璃盒，將三棟古建築串連在一起，新舊完美的結合，空間感復古又新穎。<全文介紹>



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#嘉義市立美術館

地址：嘉義市西區廣寧街101號

電話：05 227 0016







嘉義西區景點推薦：森林之歌

部落客 凱力夫婦好正經 造訪 森林之歌 說：

假日有不少親子與情侶來此一遊，這裡緊鄰嘉義秀泰旅程。有的時候在都市裡迷失了方向，可以散步來這裡，讓心靈沈澱一下。<全文介紹>



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#森林之歌

地址：嘉義市東區文化路

電話：05-2294593







嘉義西區景點推薦：番仔溝公園

部落客 Tin 造訪 番仔溝公園 說：

位於垂楊大橋下的番仔溝公園，有橋梁遮蔽不管晴天雨天來玩都超適合。以機器人和飛碟遊具為主題超特別，有攀爬網、攀爬繩網、鑽籠和三座旋轉溜滑梯，考驗孩子們的手眼協調。<全文介紹>



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#番仔溝公園

地址：嘉義市西區信義路







嘉義西區景點推薦：愛木村觀光工廠

部落客 1個媽咪2個寶 造訪 愛木村觀光工廠 說：

位於嘉義歷經五十年歷史的檜木製材廠，基於熱愛土地的自然資源，用溫度與木材打造的愛木村觀光工廠，讓這座走過經濟起飛興盛的製材廠，賦予新生命。有小朋友喜歡的遊樂設施及體感遊戲，DIY小教室，還能客製專屬的木製生活用品。<全文介紹>



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#愛木村觀光工廠

地址：嘉義市西區文化路909-3號

電話： 05 232 2441







嘉義西區景點推薦：勤億蛋品夢工場

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 勤億蛋品夢工場 說：

免門票入園、免費蛋捲DIY、免費導覽，還有免費試吃蛋捲、蛋糕，試喝滴雞精等，無論晴天雨天都好玩，不過蛋捲DIY體驗不是每天都有，會公告在粉專喔！<全文介紹>



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#勤億蛋品夢工場

地址：嘉義市西區新民路35號

電話：080 009 1888



