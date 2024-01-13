玥老師在 Walker 占星教大家如何省麻煩，天蠍座收起毒舌不闖禍，牡羊座忍住脾氣保平安，金牛座遇到問題多方查證。



牡羊座：調整脾氣，不惹麻煩

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢不佳，受到磁場干擾，讓你的心情上上下下，對身邊的人事物也失去耐心。工作方面容易跟同事有意見不同的情況，提醒自己需要調整脾氣，別因為一時衝動，打壞彼此的關係，和平共處才是最好的選擇。







金牛座：多方求證，減少誤會

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週小心捲入他人的紛爭之中，遇到問題練習客觀看待，不論是親朋好友還是合作夥伴，都別只聽信一方的說詞，多方求證以減少不必要的誤會。財運不足，如果有投資規劃，一定要加強風險上的控管。







雙子座：隨心所欲，愜意生活

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢中上，工作表現符合預期，空閒時多跟同事互動，營造融洽工作的氛圍。這段時間很適合安排休閒娛樂，到戶外旅遊或是參加聚會，都能讓你放鬆充電，別再煩惱無法處理的事情，好好享受生活。







巨蟹座：家庭生活，溫馨互動

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢平穩，職場發展尚可，工作執行上沒有太多的問題，雖然無亮眼的成績，但是依然能完成既定目標。生活上、跟家人會有不錯的互動，找時間安排家庭旅遊或是聚餐，聊天分享近況以增進大家的感情。







獅子座：減少應酬，保重身體

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢在健康方面需要多注意，減少不重要的應酬，讓自己充分的休息才能讓身體恢復。工作上別急著強出頭跟求表現，保持低調跟著團體運行，以免變成他人眼紅的對象，先照顧好自己等待更適合的機會。







處女座：不說是非，遠離損友

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週交友運勢欠佳，你出自好意的關心，反而被他人誤解是八卦，工作時盡量避免談論他人的私事，跟同事保持距離才是最安全的做法，有時間多閱讀書籍，充實自我也能讓自己得到心靈的能量。







天秤座：工作發展，提升收入

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

本週運勢相當不錯，職場上會有不少轉機，遇到好的機會別想太多，替自己爭取，努力表現就對了，透過工作的成果，帶動你的收入增加。感情緣分不足，跟伴侶溝通時，需要注意口氣的問題，記得以柔克剛。







天蠍座：說話藝術，以免闖禍

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週，你在人際方面會有一些紛爭與困擾，愛恨分明的個性讓你在與人相處上難以圓融，工作方面容易碰到令你反感的人，提醒自己別太激動，先管好毒舌，就事論事的冷靜處理，才不會掉入小人的陷阱中。







射手座：提早規劃，保持應變

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢無法掌握，生活中懶得在乎小細節的你，這陣子在工作上就不能如此草率了，除了要仔細檢查自己負責的部分，還需要確認跟同事客戶交接的資料，預防臨時變化。感情緣分佳，單身的朋友很適合認識新對象。







摩羯座：眼光精準，好事成雙

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週延續上週的好運氣，各方面發展都有不錯的成績。善用思考縝密的特質，你可以發現許多機會，有空多腦力激盪，嘗試開發的模式或是新的產品都能提高報酬。感情方面也是如魚得水，跟伴侶一起浪漫約會吧！







水瓶座：合作發展，有所成果

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢回升許多，事業發展漸入佳境，與人洽談時記得展現誠意，對方也能善意回應，進而達成你的目標。外緣運旺，將許久未見的好友們都約出來，一邊聯絡感情，還可以一邊交流工作經驗，互相分享寶貴的心得。







雙魚座：感情口角，禮讓對方

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週，工作表現還算達標，但是感情緣分較為不足，生活在一起的兩個人，很容易看到對方的缺點，一點小事就放大檢視，想想剛交往的時光，沒有完全契合的伴侶，若要維持感情還需要多用心經營。



生活再辛苦，我們都要有熱情，遇到挑戰轉換心態，找方法遠比抱怨更有用。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。