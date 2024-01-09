南韓年度黑馬神劇《死期將至》改編自人氣網路漫畫《我死了又死》，由徐仁國擔任男主角，他飾演一位對於生命毫無留戀而輕生的男子，卻因此受到死神懲罰，必須再死12回。本劇聚集華麗卡司，不僅召喚出殺人魔「毛泰久」，還把《還魂》演員們再度召集，藉著男主角的輕生事件，讓觀眾再次審思生命價值，其中，劇裡經典催淚名台詞，令粉絲心有戚戚焉，全劇8集已在Prime Video上架播出，Walker盤點5大看點，震撼收尾獲讚「對於生命感到辛苦的人，一定要看這部劇」。



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一、《死期將至》卡司超華麗，大咖都到齊了

年度神劇《死期將至》集結南韓多位實力派知名演員，由徐仁國主演，他飾演一位遭受到事業打擊、深感被愛情所背叛的打工族，最終在雙重打擊下輕生，卻在死後的那一刻，重生歷經12種不同人物的人生，面臨一次次不一樣的死亡懲罰。

男主角重生的12次，分別由多位演員所飾演，Super Junior崔始源、成勛、《山茶花開時》金康勳、《模範刑警》張勝祖、《還魂》李宰旭、《黑暗榮耀》李到晛、《Voice》金材昱、《惡鬼》吳正世等人，另外還有《還魂》高允貞、金聖喆、《紙房子：兩韓統一篇》金智勳、《寄生上流》朴素淡參演。

戲劇只有8集，每集節奏快狠準，華麗卡司大到全網驚呼連連，尤其是讓人再度思考生命的價值與意義，獲得滿分好評，「不知不覺8集就看完了」、「對於死亡深思的一部戲劇」、「第8集根本是精華，生活的每瞬間都是機會，如果感到辛苦的人，一定要看這部劇」。



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二、「毛泰久」隔了7年回來了，《還魂》演員們現身尬一角

《死期將至》除了本身戲劇內容令人拍手叫好以外，角色出現多位彩蛋帶給很多韓劇迷驚喜。連續殺人魔一角找來金材昱飾演，他繼《Voice》之後，難得再度詮釋瘋狂殺人魔，甫登場就冷血殘殺受害者，臉上露出恐怖笑容，劇迷看得心驚，讚嘆直呼「毛泰九隔了7年又回來了！」



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三、導演親自揭曉，戲劇版《死期將至》VS漫畫版本《我死了又死》，2大點差異

▲圖片來源／TVING官方IG另外還有《還魂》李宰旭與劉仁秀的對手戲，兩人在前作裡是擁有革命情感的武士，本劇卻是死敵，相隔1年多再度合作，讓大批《還魂》迷看得很滿意，驚喜連連的卡司也是引起追劇潮的原因之一。▲圖片來源／TVING官方IG▲圖片來源／TVING官方IG

《死期將至》改編自同名漫畫《我死了又死》，戲劇多了幾個新角色，自然也有刪減的部分。導演河炳勛揭曉主軸2大差異點，第一點是更著重於視覺效果上，戲劇版本多了很多武打戲，比方說張勝祖所飾演的幫派殺手，騎著摩托車躲避追殺，演員本人事前考到重機駕照，在沒有戴安全帽的情況下親自上陣武打，動作戲相當精彩。



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另外還有成勛所飾演的極限運動家挑戰者，從直升機跳下來的場景，確實是他親自上陣並在高空中完成所有台詞與演技，導演強調：「那幕不是CG，用到CG的部分，只有把降落傘修掉而已。」證實是演員本人上陣跳傘。



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《死期將至》戲劇版將每個重生人物賦予新生命，也因此多了成勛與嬰兒的角色，讓觀眾更能體會每種生命面臨死亡的無奈、虛無或者無力感。另外，戲劇版本也刪除了漫畫裡的魔術師、性侵犯、直播網紅3種人物的重生，其中性侵犯被刪減，讓很多漫畫迷感到意外。



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四、《死期將至》核心精神「善有善報、惡有惡報」，令人反思

《死期將至》戲劇版本以「因果循環」4個字為主軸，導演刻意將每位重生人物的因果關係連結得更緊密，每個人的死亡都與最大反派金智勳，但其實觸動金智勳殺人魔開關的主人公就是男主角本人。

經過一次次輕生的後悔，男主角崔怡在所體驗的死亡心情都不一樣，透過劇情宣導自殺防治，宣導不能挽回的遺憾，死亡留給家人的傷痛。導演也透過戲劇告訴觀眾，善有善報、惡有惡報，你所犯下的罪，它自動會再度找上門。



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五、「從我在這個世界消失的同時，我的死亡完整地轉移給了我的家人」，數句經典催淚名台詞

《死期將至》精華在於最後一集，崔怡在以母親的身體重生，徹底知曉死神要他經歷12次死亡的用意，一個人的離去，往往是留下來的家人最痛苦。他看著鏡子裡的母親，承受身為人母失去兒子的錐心之痛，「死亡會傳染，從我在這個世界消失的同時，我的死亡完整地轉移給了我的家人」。

12次的死亡，男主角崔怡在曾被冤殺、曾被火燒死、曾墜樓而死，但最令他痛至心裡的死亡，是當看著心愛之人在眼前死去的痛苦，「死亡一直都知道，我真正犯下的過錯，我因此受到懲罰歷經了12次痛苦的死亡，其中讓我感到最痛苦的死亡，不是被火燒死，也不是四肢遭切斷後的死亡，而是摯愛死去時所感受到的苦楚，我讓媽媽身處於地獄般的苦楚，重新完完整整地回到我身上了。」

腦海裡浮現媽媽淚崩的模樣，令崔怡在正式體會到自己的輕生，並非是正確的選擇，「我的死亡，令我羞愧到難以容忍」，他進入媽媽的身體後，同時做下決定要以媽媽的身體繼續活下去。本劇節奏快速，眾多熟面孔演員跨刀力挺，也被視為是2023年底、2024年初的黑馬神劇，在韓討論度居高不下，被選為韓劇必看清單之一。



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