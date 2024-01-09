隨著2023結束，2024龍年春節即將到來，植藝品牌「有肉」推出獨家植栽禮盒「龍曜豐年」，禮盒內含療癒多肉植栽組和來自小琉球、鮮美彈牙的野生日曬烏魚子，主色調暖陽橘映襯春節歡騰氣氛，花開富貴、多子多孫多福氣的寓意也讓送禮更加體面，為春節假期走訪親友伴手禮最佳選擇，即日起於有肉官網與門市開放預購。



龍曜豐年禮盒內容物之一：療癒花型多肉植栽，花開富貴一整年

每到春節，許多人習慣在家中擺上植物迎接新春，外型療癒、養護門檻低且長年生長的多肉植物，為近年新春植栽熱門選擇，植栽禮盒內包含一份顏色喜慶、觀賞期長久的凡花燦燦植栽組，鬱金香造型陶盆出自於陶藝品牌「KUWADO」，以橘色漸層釉彩呈現生命力，搭配花型多肉植物組成，祝福收禮人花開富貴。



龍曜豐年禮盒內容物之二：小琉球烏魚子，品嚐珍饌子孫綿延

龍年禮盒「龍曜豐年」另一項內容物為年節期間不可或缺佳餚：烏魚子，「有肉」與小琉球烏魚子名店「海濤客」攜手，經反覆日曬製成飽滿扎實、鮮香彈牙的一口烏魚子，送上烏魚子作為春節禮盒，不只祝福年年有餘，更包含多子多孫多福氣的新春祈福。



採購龍年禮盒好安心，從包裝到售後服務都貼近人心

不只擁有豐富內容物，龍曜豐年外盒以橘色墨綠色搭配，盒身印製朝氣蓬勃、飛舞盤旋的龍身，內斂卻自信十足，內盒隔間同步加強抗震設計，確保每份新春禮盒順利送達，並特意挑選易栽種的多肉植物品種，若想更了解多肉養護知識，皆可向「有肉」尋求專業協助。





【龍曜豐年 春節禮盒】

售價：1,590 元 / 組，50 組以上另有優惠

禮盒內容物：有肉「凡花燦燦植栽 1 組」＋海濤客「一口野生烏魚子（10 片裝）」

購買連結：https://reurl.cc/aLnkVX



有肉加碼分享：名字有「龍」的多肉植物

2024 年為龍年，「有肉」分享若想金龍長伴好運加身，不妨擺一盆長年生、名字有「龍」的多肉植栽，邀請貴氣金龍入住家中，庇佑新年龍（容）光煥發 、擁有龍（榮）華富貴，若有經營生意或開店，欣欣向龍（榮）、生意興龍（隆）等祝福，也隨著「龍」系列植物而來。





不同於觀賞期短暫的鮮花，長年生多肉植物將長存於家中，更能延續新春祝福、維持一整年好運氣，介紹三款應景龍年多肉植物，邀金龍常駐玄關、電視櫃、陽台。



提到名字有「龍」的多肉植栽代表，首先想到擁有堅硬帶刺造型的「龍骨」。龍骨如其名，翠綠植株朝氣蓬勃，述說充滿底氣的一身風骨。簡潔有力的線條擺在客廳、長廊端景都合適；而像龍一樣恣意揮舞的「龍血樹」豪邁大器，多葉外型適合放於玄關、轉角等裝飾較少的空間，替空間增添綠意同時多了幾分活潑氣息。過年間小酌怡情，若在家中擺上同樣能製酒的「龍舌蘭」更有意思。龍舌蘭品種眾多，外型與顏色也擁有多樣變化，無論何種空間風格都能選到合適搭配的種類。





