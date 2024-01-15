東京又有特色旅宿可以朝聖了！來到東京旅遊，除了有琳琅滿目的美食、景點、購物商場等著我們去造訪，選擇在哪種風格的旅宿下榻入住，也是不少人在旅行當中非常期待的重要環節。最近有3間別具特色的飯店，在東京成千上百間的旅宿當中造成熱議，像是把整個客房的牆壁都當作畫布的「超狂彩繪藝術套房」、check in就直接開喝日本酒的淺草人氣飯店，哈日族趕緊把這些旅宿都記下來，下次到東京就能開箱超chill的話題套房。



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▲圖片提供／東京觀光事務所台灣辦事處、ⒸSAKE Bar Hotel ASAKUSA



汐留：Park Hotel Tokyo

用畫布來畫畫不稀奇，把飯店客房的所有牆壁都當成畫布，那才叫真的狂！有著「美術館般飯店」美譽的「Park Hotel Tokyo」，最獨特的手法就是讓客房的牆壁、天花板甚至是衣櫃，都交給藝術家來發揮創意作畫，讓每一間「藝術家客房」都是絕無僅有的作品，至今曾推出過十二生肖、富士山、歌舞伎等38間主題客房，讓來自各地的網美、文青、潮流人士都爭先恐後搶著要入住。

▲圖片提供／東京觀光事務所台灣辦事處



2023年11月誕生的最新藝術房型為「金太郎的大冒險」，是日本藝術家青山夢以「日本鄉土玩具的冒險」為主題所創作，房內的主視覺「金太郎抱鯉魚」其實帶有祝福孩子平安成長的寓意、「瓦猿」也含有祈福安泰之意，這些元素都經常被用來發揮成鄉土玩具的主題。除此之外，畫作甚至巧妙結合了刺繡，從床頭一路畫到天花板，視覺上極具震撼力，仔細觀察還能發現房內有各種小巧思，小心千萬不要因為欣賞過頭而忘了睡覺喔。



Park Hotel Tokyo

地址： 東京都港区東新橋1-7-1汐留メディアタワー

網址： https://parkhoteltokyo.com/ja/rooms-suites/artist-floor/



▲圖片提供／東京觀光事務所台灣辦事處



飯田橋：Hotel Metropolitan Edmont Tokyo

日本的歌舞伎文化享譽全球，「Hotel Metropolitan Edmont Tokyo」特別在飯店中設置了「歌舞伎概念房」，讓房間的各個角落都充滿了歌舞伎的元素，對於想要深入了解歌舞伎的外國旅客來說，可以在最輕鬆的狀態下探索，樂趣將會更加倍。歌舞伎概念房當中的最大亮點，就是以歌舞伎的獨特化妝「隈取」與歌舞伎代表作品「曾我兄弟之報仇」為主要視覺，從客房的牆壁、窗戶、床單與座椅，都擺設了相當華麗的歌舞伎元素裝飾，拍照打卡起來也特別吸睛。

▲圖片提供／ⒸHotel Metropolitan Edmont Tokyo



如果你以為只有客房有歌舞伎裝飾，那就大錯特錯了！Hotel Metropolitan Edmont Tokyo還會在飯店大廳舉辦「Edmont×歌舞伎」展示活動，透過圖片與文字介紹歌舞伎的意涵，並陳列歌舞伎演出的海報、舞台服裝等相關物品，尤其舞台服裝的作工精細且華麗，讓人不禁讚嘆職人的手巧技術；一旁螢幕中更播映歌舞伎演出實景，令人彷彿置身在雄偉的歌舞伎劇場中。



Hotel Metropolitan Edmont Tokyo

地址： 東京都千代田区飯田橋3-10-8

網址： https://edmont.metropolitan.jp/stay/plan/kabuki.html

備註：歌舞伎概念房自即日起到2024年09月30日

▲圖片提供／ⒸHotel Metropolitan Edmont Tokyo

淺草：SAKE Bar Hotel淺草

喜歡喝日本酒的人有福了！2023年11月30日才剛正式營運的「SAKE Bar Hotel 淺草」，是一間位於淺草的清酒主題飯店，不僅提供日本酒喝到飽的服務，走到淺草雷門只需5分鐘，超讚的地理位置和服務，開幕不到2個月就迅速在網路造成話題。

▲圖片提供／ⒸSAKE Bar Hotel ASAKUSA



「SAKE Bar Hotel 淺草」主打外國遊客，在辦理check in手續時，當下就會獲贈一個專屬的「枡（日本古早式酒杯）」，這是因為飯店希望房客們使用這個容器，在飯店中嚐遍各種美味的日本酒，最棒的是大多酒款都能無限暢飲（一部分需另付費），如果再搭配幾道下酒菜，就是一場超美好的夜晚小酌時光了。

▲圖片提供／ⒸSAKE Bar Hotel ASAKUSA



飯店整體當然也是以「酒」為主軸來設計，酒吧也以傳統的「神棚」型式來打造，讓房客可以穿著和式便裝在館內自在飲酒。客房的部分，則以和式為主打，房內各個角落都能看到與日本酒相關的裝飾；大型客房中設有塌塌米，部分房型甚至還打造了傳統式的澡池，最讚的是如果想要一邊東京晴空塔、一邊泡腳，還可以到頂樓的足湯，感受超暢快的夜景體驗。



SAKE Bar Hotel淺草

地址： 東京都台東区駒形1-6-7

網址： https://sake-barhotel.com/

▲圖片提供／ⒸSAKE Bar Hotel ASAKUSA