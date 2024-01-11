泰國菜最微妙的地方，就是能讓你一口吃到好多種不同的味道，也難怪匯集酸、甜、辣、鹹、香的泰式料理，總是吃貨們不可或缺的口袋名單。近日瓦城集團推出全新人氣品牌 BO BO，以泰式炒河粉為主打菜式，以及各種泰式街頭串燒、經典泰式小點，讓你體驗異國街頭美食的新食感。



超好拍的粉紅網美餐廳BO BO！

全台首店只有新莊宏匯廣場吃得到

就是要你一走進店內，彷彿身處泰國曼谷般奔放熱情！以充滿活力熱情的芭比粉和宇宙藍交織，繽紛桃紅色系搭配餐車造型外觀，桌上擺放著特製的BOBO桌燈點綴，連桌椅餐具都是粉色系，從店外到店內更是到處都充滿著讓人少女心噴發的桃粉色裝潢，讓你怎麼拍都是讚數破表的夢幻美照，絕對是粉紅控的愛店！



無論是朋友約會、聚餐慶祝，還是單純想要感受獨特街頭風味，BO BO絕對能滿足你對美食的所有期待。現在就讓我們搶先開吃，從「必點泰式炒河粉」、「泰式街頭串燒」以及「經典泰式小點」、品嚐一下充滿泰式街頭風情的美食。



最好吃的泰式炒河粉就在BO BO！

必點炒河粉推薦

泰式炒河粉（Pad Thai）是泰式料理的明星，如果你也是喜愛泰式河粉，那你絕不能錯過最好吃的泰式炒河粉BO BO。以獨特的炒河粉為主打菜，用親民的價格，品嚐道地又美味的泰式炒河粉，更提供多種不同風味的炒河粉，讓你隨心所欲想怎麼吃、就怎麼吃。



泰式炒河粉最佳品嚐的方式建議可以先品嚐原味，上桌時擠上新鮮檸檬(或金桔)，並將河粉與豆芽、醋辣椒、特製辣椒，混合拌均勻，此時那充滿層次的香氣讓人無法抵擋，而你還可以依據自己酸辣喜好，使用桌邊的辣椒粉或檸檬汁，打造屬於自己的完美比例！推薦大家一定要試試《BO BO冠軍炒河粉》結合新鮮白蝦、Q彈河粉，獨家醬汁搭配豐富配料，每一口都是冠軍風味；《酥的不得了炒河粉》酥脆餛飩皮融合特製河粉醬，甜辣的風味絕對是全新的體驗；《綠咖哩椰汁雞肉炒河粉》集結河粉、雞腿片、九層塔等食材搭配綠咖哩，微辣中帶點椰香，呈現東南亞經典風味，此外《女神炒青木瓜絲》選用新鮮青木瓜、香濃河粉醬，搭配微蛋、豆干、花生，口感清爽微辣，就像女神般的清新優雅。



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來BO BO體驗泰式街頭美味

泰式串燒推薦

相信有去過泰國旅遊的朋友，一定都會安排走進當地夜市，體驗泰國街頭美食。而經典的泰式串燒料理，不僅是泰國在地人最愛，連觀光客也非常熱愛。現在你可以不用飛到泰國，就能夠在BO BO感受道地泰國的街頭美食風味。





BO BO的泰式串燒不僅種類豐富外，食材選擇口味也多樣。從推薦款的《醬烤牛肉串燒》、《醬烤雞肉串燒》以及《鳳梨鮮蝦串燒》，皆搭配不同食材秘製泰式沾醬，交織出充滿泰式風味的口感。當然除了以上的串燒外，還有《鮮蝦丸串燒》、《香烤泰北玉米》以及《櫛瓜串燒》，提供給喜歡不同食感的朋友選擇。

吃泰國菜就要什麼都來一點

BO BO必吃經典泰式小點推薦

來到BO BO除了必吃的泰式炒河粉以及泰式串燒外，這裡的泰式小點更是別具特色。充滿東南亞風情的異國料理，從《黃金鮮蝦棒》、《BOBO青木瓜》、《酥炸軟殼蟹》等，飯後再來一支《BOBO叭噗》，將泰國椰子冰與宜蘭的花生捲冰淇淋創新結合，在潤餅皮中加入綿密椰奶冰淇淋，現刨的花生糖取代泰國椰子冰的碎花生堅果，用泰式美味再現小時候吃叭噗的美好記憶。BO BO不僅每一道都超好拍外，還能夠從料理中感受東南亞與眾不同的風情與滋味。搭配BO BO充滿活力與熱情的店內氛圍，彷彿真的到了泰國當地，一起享受獨特又迷人的美食之旅！







吃貨請注意！最好吃的泰式炒河粉就在BO BO

現在到店還享期間限定開幕好禮送大家！千萬別錯過

即日起至1/13消費滿$600贈【BOBO手機支架】，每日限量100個

即日起至2/7消費不限金額贈【300元美味金】乙份

即日起至2/7內用Google五星好評贈【泰式奶茶】乙杯

即日起至2/7點選任一炒河粉贈【草莓優格霜淇淋】乙支

消費不限金額IG打卡贈限量【BOBO貼紙】乙份





BO BO新莊宏匯店

地址：新北市新莊區新北大道四段3號6樓

電話：02-8522-8592

營業時間：週日~週四11:00-21:30、週五~週六11:00-22:00

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