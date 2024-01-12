壽司郎40週年慶「大感蟹祭」推優惠！被譽為日本第一平價迴轉壽司「壽司郎」，在今年迎來40歲生日，特意在1月份推出大感蟹祭，以松葉蟹、螃蟹為主角推出多款限定新品，並將先前大熱賣的「水煮松葉蟹」強勢回歸之外，更推出5折優惠，讓蟹蟹控只要花40元就能吃到鮮甜松葉蟹。







於即日起至1/28快閃推出的「大感蟹祭」，用滿滿的松葉蟹、螃蟹感謝長期支持壽司郎的鐵粉，首推一定要先點的「水煮松葉蟹」，是壽司控敲碗多時、跪求回歸的人氣壽司，這次以下殺5折40元超佛價錢登場，一定要多吃三盤過過癮。另外，還有豪邁放上一整節蟹腿的「生松葉蟹」；「大生松葉蟹＆蟹膏蟹肉」則是有一貫大尺寸生松葉蟹腳，配上蟹肉Ｘ蟹膏壽司雙組合的壽司，讓人一次滿足多種願望。







愛吃螃蟹、又覺得麻煩的吃貨，絕對不能錯過這次壽司郎40週年回饋新品，鮮甜的蟹膏和鹹香的鮭魚卵混搭「蟹肉蟹膏鮭魚卵軍艦」，整體海味爆表；香濃的蟹膏和蟹肉的神組合「蟹膏蟹肉海苔包」更是要點來品嚐。以大量的烤螃蟹熬煮出基底高湯的「濃厚蟹肉味噌拉麵」，再加上些許蟹膏提香，超濃郁的海味拉麵讓人幸福感爆棚。點心部分主推經典日式「螃蟹奶油可樂餅」。



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壽司郎 大感蟹祭 活動資訊

活動期間：2024年01月10日（三）起至2024年1月28日（日）



壽司郎 大感蟹祭推薦必吃

水煮松葉蟹 40元(壽司郎40週年限定優惠價)

生松葉蟹 60元

大生松葉蟹＆蟹膏蟹肉 120元

蟹肉蟹膏鮭魚卵軍艦 60元

辣醬軟殼蟹 60元

蟹膏蟹肉海苔包 40元

螃蟹奶油可樂餅 60元

濃厚蟹肉味噌拉麵 140元



壽司郎、SPY×FAMILY 間諜家家酒第三波聯名小提包

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