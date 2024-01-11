台北酸菜魚再多一間必吃夯店！近期重慶名菜「酸菜魚」席捲大台北地區，各家酸菜魚專賣店如雨後春筍般冒出，酸爽的滋味在冷冬中吃一份超過癮。而以四川、東北料理為主打的「逐鹿餐飲集團」，也看準酸菜魚的商機，在台北東區巷弄中開設「正太酸菜魚」新品牌，以正宗川味酸菜魚和水煮魚為主打，搭配多樣特色小菜，不管是平日加班晚晚，還是週末逛街逛到累，都可以到正太酸菜魚吃個過癮。







「正太酸菜魚」 三大靈魂除了有依古法發酵的酸菜和慢火熬煮的魚骨湯頭之外，也特別強調每天爆炒的「秘傳底料」，青花椒、燈籠椒、蒜酥等辛香料，最後再淋上高溫料油逼出香氣，層次豐富又不會過酸難下嚥的湯底，是可以直接喝的老罈酸菜魚。配料部分有預拌、裹粉的烏鱧魚背肉，每一片魚肉都細膩有彈性，搭上酸蘿蔔、金針菇、筍尹、粉絲等各種配料，滿滿一大鍋讓人飽到天靈蓋。







另一款經典招牌「沸騰水煮魚」同樣是嚴選烏鱧魚背肉作為主菜，底部鋪滿藕片、筍尹、黃豆芽、木耳等豐富蔬菜，為了平均受熱，再淋滾燙的料油前先用長筷架起食材，先淋上熱油熗出魚肉的鮮美，再鋪上大量的大紅袍、青花椒、花椒等多種中藥材與辛香料進行第二次淋熱油逼出香氣，滋滋作響的水煮魚讓人食指大動。更比照四川當地的吃法，隨餐附上「吐司片」進行吸油、降辣的效果。





正太酸菜魚 店家資訊

營業時間：週日至週四11:30-1:00；週五至週六11:30-3:00

地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷7弄15號

電話：02-8773 -5518

訂位連結：https://lihi1.com/mE3pP



正太酸菜魚 開幕優惠

活動時間：即日起至3月10日

活動內容：凡到店消費並於Facebook或Instagram限時動態打卡，並Hashtag「#正太酸菜魚」，每桌即贈招牌涼菜「裸拍前男友」1份，價值220元。



正太酸菜魚 推薦必吃菜

沸騰水煮魚 1,180元

老罈酸菜魚 1,180元

嘎嘣脆魚皮 158元

正太小鮮肉 280元

紅油口水雞 320元

裸拍前男友 220元

紅油土豆絲 180元

酸辣粉 200元