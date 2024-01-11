台北酸菜魚再多一間必吃夯店！近期重慶名菜「酸菜魚」席捲大台北地區，各家酸菜魚專賣店如雨後春筍般冒出，酸爽的滋味在冷冬中吃一份超過癮。而以四川、東北料理為主打的「逐鹿餐飲集團」，也看準酸菜魚的商機，在台北東區巷弄中開設「正太酸菜魚」新品牌，以正宗川味酸菜魚和水煮魚為主打，搭配多樣特色小菜，不管是平日加班晚晚，還是週末逛街逛到累，都可以到正太酸菜魚吃個過癮。
「正太酸菜魚」 三大靈魂除了有依古法發酵的酸菜和慢火熬煮的魚骨湯頭之外，也特別強調每天爆炒的「秘傳底料」，青花椒、燈籠椒、蒜酥等辛香料，最後再淋上高溫料油逼出香氣，層次豐富又不會過酸難下嚥的湯底，是可以直接喝的老罈酸菜魚。配料部分有預拌、裹粉的烏鱧魚背肉，每一片魚肉都細膩有彈性，搭上酸蘿蔔、金針菇、筍尹、粉絲等各種配料，滿滿一大鍋讓人飽到天靈蓋。
另一款經典招牌「沸騰水煮魚」同樣是嚴選烏鱧魚背肉作為主菜，底部鋪滿藕片、筍尹、黃豆芽、木耳等豐富蔬菜，為了平均受熱，再淋滾燙的料油前先用長筷架起食材，先淋上熱油熗出魚肉的鮮美，再鋪上大量的大紅袍、青花椒、花椒等多種中藥材與辛香料進行第二次淋熱油逼出香氣，滋滋作響的水煮魚讓人食指大動。更比照四川當地的吃法，隨餐附上「吐司片」進行吸油、降辣的效果。
寬敞的用餐空間運用大量的手繪卡通圖稿和趣味標語，酸菜魚和水煮魚上桌後，店員還會大喊口號，為用餐增添意象不到的趣味性。並提供自助飲料區，陳皮、洛神花讓人自行沖泡一杯酸甜的特調熱飲，不僅潤喉生津又解辣。
除了酸菜魚和水煮魚兩大主菜之外，更推出多款四川特色小吃，有炸至外酥內多汁的「正太小鮮肉」沾上主廚秘制辣粉超涮嘴；超開胃的「嘎嘣脆魚皮」懂吃的老饕就會泡在酸菜魚湯底中吸滿湯汁美味升級；而清爽解膩的小菜還有涼拌小黃瓜「裸拍前男友」和「紅油土豆絲」酸爽的滋味必點。麻大於辣的「紅油口水雞」也是超下飯的特色菜。為歡慶開幕，於3/10來店用餐並於FB或IG打卡就送價值220元「裸拍前男友」。
推薦閱讀：才不只有刁民酸菜魚！酸爽夠勁「13間台北酸菜魚」必吃推薦公開，「比臉盆還大酸菜魚、個人獨享酸菜魚」夏天吃超開胃。
正太酸菜魚 店家資訊
營業時間：週日至週四11:30-1:00；週五至週六11:30-3:00
地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷7弄15號
電話：02-8773 -5518
訂位連結：https://lihi1.com/mE3pP
正太酸菜魚 開幕優惠
活動時間：即日起至3月10日
活動內容：凡到店消費並於Facebook或Instagram限時動態打卡，並Hashtag「#正太酸菜魚」，每桌即贈招牌涼菜「裸拍前男友」1份，價值220元。
正太酸菜魚 推薦必吃菜
沸騰水煮魚 1,180元
老罈酸菜魚 1,180元
嘎嘣脆魚皮 158元
正太小鮮肉 280元
紅油口水雞 320元
裸拍前男友 220元
紅油土豆絲 180元
酸辣粉 200元