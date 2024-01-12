台糖公司日前舉辦「台糖高地小農(安提瓜)咖啡新品上市記者會」，由台糖董事長楊明州主持，瓜地馬拉大使巴迪亞(Ambassador Óscar Padilla Lam)、經濟部政務次長曾文生，以及外交部常務次長陳立國等貴賓一同熱情出席，並大力推薦安提瓜咖啡，未來台糖將向瓜國咖啡小農採購咖啡豆，同時回饋部分收益，透過非營利組織在當地偏鄉興建學校，讓咖啡不只飄香更跨海送愛，集結各界力量共同堆砌友邦小農及小朋友的無限未來。





台糖董事長楊明州表示，我政府向與中美洲友邦交好，透過政府協助台糖公司自 106 年起進口中南美洲咖啡豆到臺灣銷售，至 112 年底止累計已進口約，用「平價的精品、香醇的公益」，讓國人不僅能品嚐友邦的精品咖啡外，又能同時幫助當地的小農及孩童，傳遞「一杯咖啡、一份祝福、一個希望」的價值及理念，以實質幫助瓜國經濟及教育發展。



台糖表示，瓜地馬拉擁有肥沃的火山灰土壤，咖啡農場位於高海拔 1,300~2,000 公尺純淨無汙染，當地高海拔的生長環境及適當的氣候條件，非常適合栽植咖啡樹。瓜國共有 8 大咖啡豆產區，台糖特別挑選最著名且深具中南美洲風味的安提瓜咖啡豆，進口至臺灣烘焙製成符合國人口味的精品咖啡，散發濃郁甜美的果香及奶油堅果香氣，風味測試結果也大獲好評，相信也會廣受消費市場的喜愛。



記者會上特別邀請國內知名的音樂表演團體「弦樂四重奏」，現場演奏浪漫的古典樂曲，讓民眾在優美的音樂中細細品味安提瓜咖啡的香醇。台糖安提瓜咖啡已於去(112)年 12月飄香上市，台糖各營業據點及各大量販超市與都能買到精品級的濾掛咖啡與半磅豆咖啡，今年元旦起，高鐵車廂每月1日到7日也會同步供應安提瓜咖啡熱飲，歡迎民眾踴躍購買，品嚐熱呼呼安提瓜咖啡的同時，還能將愛心散播到海洋另一邊的友邦，與台糖攜手打造偏鄉小農及孩童的未來。