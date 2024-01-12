陪日本石川一起努力！微風超市耗時近一年的規畫，首度舉辦「含金量最高」的日本石川展，以石川美 食、傳統工藝為主軸，現場除了許多日本國內限定的石川美食外，更加碼推出石川職 人傳統工藝以及能登寒鰤解體秀;超過百項頂級限量商品，要讓台灣消費者體驗道地的石川魅力。







而由於新年期間石川縣遭遇強震的侵襲，許多地方皆遭受重創，微風超市為了以實 際的行動支援石川縣，從 1 月 11 日起至 1 月 21 日期間，首次於微風超市本店/南京/ 南山三店舉辦石川展，並於展期期間推出「應援價」 ，由微風超市吸收該折扣的優惠 成本，鼓勵台灣消費者以實際的購買行動提振生產士氣，同時微風慈善基金會也將捐 贈 500 萬日幣，希望透過拋磚引玉，加速日本重建。







日本石川縣農林水產部參事 吉田健一 也說，這是石川第一次在台灣舉辦規模完整 的石川展，包含了石川縣的農林水產物、加工食品、傳統工藝品，全方位的讓台灣消 費者更能體會到石川縣的魅力。更期望透過這個展，將石川物產的美食與傳統工藝傳 達給台灣的朋友，讓更多人都能夠認識石川縣美好的一面，為石川的業者加油打氣。 除此之外，目前台灣到石川已經有直達班機，大約三個小時即可抵達，歡迎大家透過 石川展的介紹後，也能實際到石川縣走訪，親自體驗道地的石川風情。





石川縣在日本是金箔產量最大的縣市，除了傳統手工藝之外，許多石川美食也都加 上精巧的金箔，吸引觀光客到當地造訪形成追金熱潮。此外，石川縣稀有的能登寒 鰤，更是因為產量稀少，連日本境內都鮮少品嘗的到，這次亦將透過日本職人之手現 場舉辦解體秀，不用出國即可享受到最新鮮的石川夢幻美食。另外再加上石川能登半 島頂級手工柿餅，每年僅有二盒極稀限量的 4L 木盒枯露柿也在微風超市獨家限量登 場，而日本史上最年輕的金獎和菓子職人-辻口博啟的招牌點心，亦將首度登台，獨家 販售。眾多頂級限量的美食與工藝品將讓現場「金光閃閃」，帶領大家迎接金的一 年。同時，微風超市石川的頂級木盒能登柿餅是過年的明星禮盒，再加上近年成功培育的浪漫紅寶石葡萄，都是在微風超市捧紅的超級明星，今年首次登場的能登寒鰤與加賀螃蟹，個個都是不容錯過的夢幻美食。而除了美食之外，微風超市也第一次引進具有當地傳統特色的職人手工藝品，職人的巧手將金箔技巧發揮到極致，金光閃閃的工藝品正好可以在年節前滿足客人送禮自用的多樣需求。



微風超市日本石川美食物產展 鰤魚解體活動

活動時間

復興本店：1/13(六)14:00~15:30/16:30~18:00

南山店：1/12(五)、1/14(日)14:00~15:30/16:30~18:00



微風超市日本石川美食物產展 和菓子製作實演

活動期間：1/19(五)~1/21(四)

活動時間：

復興本店：15:00~16:30

南山店：17:30~19:00