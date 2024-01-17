最萌的搶錢小動物又有新品啦！這幾年人氣居高不下的日本可愛插畫「卡娜赫拉的小動物」，最受大家喜愛的粉紅兔兔和P助至今推出無數聯名，最近更與日本老牌沙發製造商攜手合作，宣布推出超可愛的「粉紅兔兔沙發」與「P助沙發」，讓大家在辛苦工作一整天之後，回家就能賴在它們身上，耍廢呆坐度過最療癒的放空時光。
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▲圖片來源／株式会社セルタン
日本神奈川經營50年以上的老字號家具製造商「CELLUTANE（セルタン）」，一直以來不斷與可愛的動漫、插畫角色合作，推出各式各樣相當逼真又舒適的造型沙發，其中又以寶可夢系列的沙發最令人印象深刻，像是呆呆獸沙發、卡比獸沙發、梗鬼沙發、百變怪沙發等，沒有一款不是賣到嚇嚇叫，而最近終於和日本國民插畫偶像「卡娜赫拉的小動物」攜手聯名推出「粉紅兔兔沙發」與「P助沙發」2款全新商品。
▲圖片來源／株式会社セルタン
粉粉嫩嫩的「粉紅兔兔沙發」不僅外觀可愛，最重要的是沙發上方更還原了粉紅兔兔的飽滿的耳朵、椅背後方則有可愛渾圓的小尾巴；而「P助沙發」則以純白色系打造，不管家中的客廳或臥室採用哪一種主色，白色沙發都能發揮最強的百搭效果。
▲圖片來源／株式会社セルタン
這2款沙發雖然設計可愛又簡約，但也相當注重功能性，特別強調坐起來貼合性極高，感覺就像是被緊緊包裹起來，即使久坐也能舒適地放鬆，讓人在經歷一整天忙碌工作後，不禁只想窩在粉紅兔兔和P助的懷中耍廢一整晚。
▲圖片來源／株式会社セルタン
考量到購買者以女性居多，因此粉紅兔兔沙發大約為6.2公斤、P助沙發更是只有5.9公斤，讓大家都能輕鬆移動，而且沙發外罩可脫下清洗，避免過度累積灰塵與塵螨，引起過敏不適，如此重視細節的設計，讓CELLUTANE一直以來的商品都相當受到日本消費者喜愛。
▲圖片來源／株式会社セルタン
日本CELLUTANE 粉紅兔兔沙發、P助沙發
售價：皆為19,990日圓（含稅）
材質：發泡聚苯乙烯珠、高彈性聚氨酯泡沫
尺寸：W64×D86×H86 cm（粉紅兔兔）、W64×D82×H69 cm（P助）
重量：約6.2kg（粉紅兔兔）、約5.9kg（P助）