2024/1/13就是中華民國總統及立委選舉，截至今天(1/12)中午、雙鐵統計，一共賣出73萬8千多張車票，並且從12日下午開始南下中長途開往台中、高雄等車次，幾乎班班客滿、客運部分路線也有達9成以上訂票。太魯閣晶英酒店鼓勵返鄉投票再加碼1,130折扣優惠，並且中友百貨再加碼送王子麵，中華民國台灣民眾的自由選舉就差你的最後一票。





台灣高鐵公司表示，統計截至今天中午已賣出42萬4千多張票，超過往年選舉售票狀況。國營台灣鐵路公司也表示，今天中午起中長途台北南下至台中的對號列車已幾乎客滿，下午4點後更是全滿；南下開往高雄對號列車同樣全滿。





為了鼓勵返鄉投票，並搭上選舉熱潮，太魯閣晶英酒店於2024年1月12日至2024年1月14日推出「投票日專屬優惠」，凡透過官網預訂任一季節性專案，輸入折扣碼「Taroko 1130」，即可於結帳時現抵1,130元。無獨有偶，台中中友百貨推出返鄉投票獎勵，持中友APP於百貨店內，出示返鄉車票，就送2包王子麵，每人每組帳號限兌換1次，限量250份。











2024總統立委選舉 幾點可以開始投票？

投票日：2024年1月13日（週六）

投票時間：自上午8時至下午4時止。



2024總統立委選舉 投票要帶什麼？

身分證、印章、投票通知單。

一定要帶身分證，且不得用護照、健保卡、駕照等證件取代。沒帶印章可用簽名、蓋指印取代；沒帶投票通知單也可以投票。



2024總統立委選舉 誰可以投票？

符合以下4項資格才有投票資格：

1、具中華民國國籍

2、年滿20歲（2004年1月13日前出生）

3、未受監護宣告

4、2024年1月13日前在台灣設籍並居住滿6個月，能投總統票；設籍並住滿4個月可投不分區立委（政黨）票；在該選區住滿4個月可投區域立委選票



2024總統立委選舉 有哪些票要領？

1、總統副總統選票（粉紅色）

2、立法委員選票：區域立委（淺黃色）／山地原住民（淺綠色）／平地原住民（淺藍色）

3、不分區立法委員選票（白色）



2024總統立委選舉 領票、投票流程

1、出示身分證讓選務人員確認。

2、把身分證、印章、投票通知單給工作人員，蓋章或簽名領取選票。

3、進入圈票處圈選，注意僅可使用投票所提供的圈選工具，不可蓋印章或按指印。

4、依照票匭上的標示投入選票。



2024總統立委選舉 投票過程注意事項

1、不可帶手機及攝影器材

2、不可撕毀或攜出選票

3、不可使用投票所提供以外的圈選工具

4、不可喧嚷或干擾其他人投票、不投票

5、不可亮票

1月13日投票日當天，不得從事競選、助選等活動，包括用LINE、簡訊、電子郵件拉票，或是轉貼民調。違者可依公職人員選舉罷免法第110條第6項，處新台幣10萬以上、200萬元以下罰鍰，經制止不聽者，可按次連續處罰。

此外，當天也禁止攜帶有關候選人物品，例如衣服、帽子、扇子等物進入投票所。否則依公職人員選舉罷免法第105條，可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

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