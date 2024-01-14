來狗一下吃烏魚子！馬辣集團旗下唯一日料居酒屋「狗一下」，這次跟上烏魚子風潮，推出快閃限定烏金季，濃厚海味的烏魚子搭上各種日料手法，讓海鮮控吃到超滿足。同時，也推出五大優惠方案，包括對中身分證168任兩碼、吃到飽加菜不加價、四人小尾牙送生啤酒塔等，在農曆過年前後提供大家聚餐的選擇。







新的一年開始，在農曆年前後就是和三五好友聚餐的旺季，狗一下居酒食堂強勢推出約一到三週「烏金季」快閃，嚴選雲林口湖鄉新鮮直送的烏魚子和烏魚膘入菜。首推冬季必吃補品「蒜香烏魚膘」，以胡麻油將烏魚膘煎至焦黃，再用米酒、老薑、蒜片等配料小火悶煮，是季節限定的白飯殺手。







「炙燒烏魚子壽司」則是將整塊烏魚子切片炙燒後逼出濃郁鹹香味，和越光米一口吃下超過癮。也有最經典吃法「炙燒野生烏魚子」，搭上鮮脆鮮甜的白蘿蔔和帶有微辛辣的青蒜，整盤瞬間嗑光。大火快炒的「野生烏魚子炒飯」更是不能錯過。





狗一下公館店 店家資訊

忠孝門市也獨家推出每日限量20組的日料吃到飽方案，招牌鮭魚毛毛蟲壽司、美國和牛毛毛蟲壽司、炙燒比目魚鰭邊握、炙燒干貝握、鮭魚肚刺身、鮭魚卵軍艦、明太子鮮蝦握等87~100道日料無限吃到飽，共有988元、1388元、1688元三種方案，若選擇1388元加碼送「野生烏魚子炒飯」、1688元方案則是直接加贈一道「炙燒野生烏魚子」吃到飽。若沒有搭上吃到飽方案的話，一般顧客在一月底之前只要單點用餐滿1000元，並且出示身分證、健保卡、護照號碼含「1、6、8」任選二碼就送「香烤鮭魚肚」，滿兩千就送兩份、吃越多送越多。並且至2024/03/31推出小尾牙優惠，4成人以上同行同桌每人消費滿1100元，即可享有「豪邁沖繩生啤酒乙柱和松露炸薯條」或「黑松白金鹿箔慶祝酒乙瓶」二選一，含8成人，即享二選二，以此類推。推薦閱讀：

電話：02-2367-0860 地址：臺北市中正區汀州路3段271號 (捷運公館站、秀泰戲院旁) 營業時間：11:30 - 14:30 / 17:00－02:00



狗一下忠孝店 店家資訊

電話：02-2731-3585 地址：臺北市大安區敦化南路一段190巷18號 (忠孝Sogo旁) 營業時間：11:30 - 14:30 / 17:00－22:30



狗一下西門店店家資訊

電話：02-2311-9131 地址：臺北市萬華區西寧南路34號1樓 (獅子林對面) 營業時間：11:30 - 14:30 / 17:00－02:00



狗一下 忠孝門市吃到飽優惠

活動內容：每日限量20組，988元、1388元、1688元三種吃到飽方案。選擇1388元方案，額外享有「野生烏魚子炒飯」；選擇1688元方案則加贈一道「炙燒野生烏魚子」吃到飽



狗一下 一月限定優惠

活動時間：2024/01/31日前，含2成人以上同行，提前至少一日訂位並主動告知參加活動。

活動內容：

1、單點單筆消費滿1000元，用餐當日派出其中一代表出示身分證/健保卡/護照號碼含「1、6、8」任選二碼，全桌便可享有「香烤鮭魚肚」乙份；滿2000元，即贈兩份，以此類推。

2、月底前在官方FB粉絲團指定貼文留言，寫下新年新希望，還有機會獲得500元現金抵用券。



狗一下 尾牙優惠

活動時間：即日起至2024/03/31

活動內容：平日週一至週五(*限定日期除外，詳見品牌官方粉絲團)，含4成人以上同行並提前至少一日預約訂位，主動告知參加「尾牙/春酒」活動且支付訂金，同桌每人消費滿1100元，即可享有「豪邁沖繩生啤酒乙柱和松露炸薯條」或「黑松白金鹿箔慶祝酒乙瓶」二選一；含8成人，即享二選二，以此類推。而「忠孝店」針對吃到飽活動另推出含10成人以上用餐享9折(即免收10清潔費)方案，提供賓客更多元的聚餐選擇。