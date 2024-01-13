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長輩一定會喜歡錦花酥！太保制餅2024龍年限定「金龍花財」禮盒，花漢餅、錦花酥，懂吃的就一定懂要買。

2024-01-13 文字：編輯 李維唐 圖片：太保制餅 人氣：1,293
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

來自台中，2017年創立的「太保制餅」，由年輕的兩姊妹起家，從中台灣設點一路北上，終於在2023年正式插旗台北西門町一級戰區。這一次為了2024龍年春節禮盒，特別2024龍年限定「金龍花財」禮盒，花漢餅、錦花酥，再搭配龍年限定款木製提盒，懂的人就一定不會錯過。

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太保制餅2024龍年限定「金龍花財」禮盒

台灣在地糕點品牌「太保制餅」堅持將本土文化與現代的創意產品做結合，精心打造符合各世代都能接受的手工糕點，其中又以具有宮廷感的手工「錦花酥」深受歡迎。並且針對2024龍年，「太保制餅」也獨家研發，特別限量推出「花漢餅」，強調立體花瓣設計、直徑達15cm，創新造型結合台灣古早味，一次推出兩種口味，分別為招牌滷肉綠豆沙口味的「花好良緣」與白玉金沙芋泥「花好月圓」，不僅鹹甜口味一次到齊，每一口也都可以吃到滿滿的餡料。
太保制餅2024龍年限定「金龍花財」禮盒

而全新的「花漢餅」是2024年最新產品，多層次堆疊口感的酥皮皆為手工製成，造型上強調立體感，製作工續繁瑣且精細，才能製作出一顆完美的「花漢餅」；而內餡口味分別有傳統「古早味招牌滷肉綠豆沙」與台日結合的「白玉金沙芋泥」。

其中，「古早味招牌滷肉綠豆沙」吃起來酥鬆綿密，鹹香的滷肉拌著綠豆沙餡，鹹甜適中且不油膩，佐上一杯熱茶，油脂香化在口中讓人難忘。而「白玉金沙芋泥」的白玉取自日本古法製作工法，口感猶如麻糬，結合日式芋泥再加上台灣人最愛的金沙(鹹蛋黃)，鹹甜交錯的味道，加上酥綿的口感，入口後香氣蔓延鼻樑，每一口都可以吃到滿滿的用料誠意。
太保制餅2024龍年限定「金龍花財」禮盒

人氣商品「錦花酥」更被網友視為如同古代宮廷甜點般的典雅，更受到許多海外觀光客的青睞；「太保制餅」新年推出的限定款「金龍花財禮盒」（售價890元／盒），特別嚴選「錦花酥」暢銷口味，包括洛神蔓越莓、芝麻桂花與切達起司三種口味，搭配上經典東西方經典口味花果茶(雪白公主/黑美人)，更加碼手炒米果系列(蔓越莓/黑豆海苔)，以及午茶甜點系列(黑鑽咖啡豆/白鑽咖啡豆)，創新且豐富的禮盒內容，搭配木製質感提盒，無論送禮或是過年期間家中迎賓分享，有喝又有吃，喜氣又體面，絕對是新年禮盒最佳首選。
太保制餅2024龍年限定「金龍花財」禮盒

 

太保制餅2024龍年限定「金龍花財」禮盒

官方網站：https://reurl.cc/qrdQvy 
旗艦店地址：台北市萬華區漢口街二段20巷1號
電話：02-2314-9313


 


 

 

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