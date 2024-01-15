由法國乳製品公會(Cniel)及歐盟(EU)聯合贊助的第一屆「最佳法國鮮奶油甜點主廚大賽」，冠軍由 El Olor.法式甜點店主廚兼創辦人毛湘云師傅贏得，獲得台北法國免費來回機票，以及知名高等廚藝學校 FERRANDI 甜點五日課程，並於日前舉辦首場賽後媒體茶會，分享大賽中法國鮮奶油的使用技巧，重現決賽現場以「都市自然」為主題創作的法國鮮奶油甜點食譜。





毛湘云主廚獲獎作品把都市的元素呈現在甜點外觀，內餡使用大量新鮮的熱帶水果，以百香果芒果檸檬果醬，搭配新鮮香吉士果粒拌入百香果奶餡，創造酸甜中帶有乳脂香氣的滑順口感，蛋糕上方使用自製焦糖榛果風味的鮮奶油裝飾，以淡淡花香帶出水果的香甜，這款「熱帶水果牛奶巧克力慕斯」贏得評審青睞。



第二款單人份甜點呈現的是「焦糖蘋果杯」，毛主廚使用伯爵茶、蘋果、黃檸檬以及橙花，先以伯爵茶製作鮮奶油內餡，茶味溫潤的奶餡搭配有口感的焦糖蘋果散發帶有佛手柑香氣，精心烤製的泡芙填入黃檸檬橙花內餡，創造出一杯杯多層次口感的單人甜點，外觀優雅細緻口味富有層次，擄獲現場媒體以及 KOL 的好評,更加肯定台灣年輕甜點新秀的實力。





三年前,年僅 24 歲的毛湘云結束在澳門摩珀斯 Pierre Hermé Lounge 工作，返台開設自己的法式甜點店，沒有選在熱鬧的市中心，反而將「El Olor.」開在非鬧區的台南安南工業區，挑高樓面空間寬敞，創業之初以使用法國鮮奶油的慕斯蛋糕打響名號，並且提供消費者預約購買新鮮現做的小甜點、馬卡龍和手工巧克力等甜點禮盒，一舉奪下台灣最佳法國鮮奶油甜點冠軍後，迅速累積知名度和網路討論聲量，除顧客量增加之外，開始有國際品牌尋求異業合作，今年毛湘云主廚將拓點開全新概念店。





本屆「台灣最佳法國鮮奶油甜點主廚大賽」在亞洲各大城市舉辦，希望挖掘亞洲甜點界的明日之星，並且透過專業甜點師傅的巧手，展現高品質法國鮮奶油質地濃郁而且口感細緻不膩的特色，參賽的甜點主廚們必須在指定時間完成不同品項，評審依照選手作品的完成度、外觀、創意、風味、整體平衡性等評比，考驗平時練習的成果。2024 年即將登場第二屆「台灣最佳法國鮮奶油甜點主廚大賽」，歡迎各路甜點師以及烘焙甜點好手報名參賽，除贏得台北法國來回機票外，以及前往巴黎進修甜點的難得機會。