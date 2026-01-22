巧克力市集只有3天！台北黑金派對39攤吃不完，巧克力控週末衝SOGO。

全台最大巧克力盛宴「黑金派對」 1 月 23 日浪漫登場！今年首創昭和甜夜主題，集結高雄爆紅拿破崙泡芙與各國精品可可，滿額還能抽日本機票，邀你夢回復古甜蜜時光。

巧克力控衝！年度最強的巧克力盛事黑金派對即將在 1 月 23 日於忠孝館華麗登場，這次特別以日式昭和風格為靈感，打造一場充滿懷舊氛圍的可可夜宴。現場除了集結國內外頂級精品巧克力品牌，更首度推出夢幻的昭和甜點一條街，讓大家不用出國就能體驗和洋兼具的甜蜜滋味。現場還準備了超豪華的一番賞抽獎，有機會帶走機票或頂級咖啡機，邀請所有熱愛甜食的朋友一起穿越時空。



▲與美國百年品牌好時巧克力合作，攜手多間人氣名店推出期間限定商品。

▲昭和浪漫冰室特別將紅磚老屋的古董陳設搬到現場，並販售人氣布丁。





昭和甜點一條街夢幻登場

走進展場就像瞬間移動到復古的日本街道，昭和浪漫冰室特別將紅磚老屋的古董陳設搬到現場，搭配現點現做的草莓奶油起司銅鑼燒與療癒布丁。這次還有許多實驗性甜點品牌加入，像是悠寂庵推出的兔子最中餅，以及莫恩先生帶來的青花椒可可布丁，展現出巧克力與香料結合的獨特魅力。每一口都能感受到職人對風味的細膩追求，這場和洋折衷的甜點實驗絕對能滿足各位挑剔的味蕾。



▲莫恩先生帶來的限定口味「青花椒可可布丁」。





百年好時跨界創意聯名

這屆活動特別與美國百年品牌好時巧克力合作，攜手多間人氣名店推出期間限定商品。最受矚目的莫過於高雄 Crizzi 脆日與奧瑪烘焙聯手打造的拿破崙大泡芙，極致酥皮淋上濃郁巧克力醬，口感層次豐富，還有提拉米蘇口味的小泡芙帶領大家體驗用沾的樂趣。此外，桃園豆莢的流心軟餅乾與屏南商行的仿真水果甜點也同步亮相，透過多樣化的職人創意，將經典巧克力的風味展現得淋漓盡致。



▲與好時巧克力合作攜手多間名店推出期間限定商品，其中高雄Crizzi 脆日與奧瑪烘焙聯手打造的「拿破崙大泡芙」首次北上。





國際金獎可可齊聚精品市集

這次的黑金巧克力市集陣容超級強大，包含連續獲得金豆獎殊榮的義大利頂級品牌與來自法國諾曼第的經典可可。台灣在地品牌也不遑多讓，像是獲獎無數的妮娜巧克力與曾在 2023 年世界大賽奪金的精品品牌，都帶來了展場限定的禮盒。無論是醇厚的單一產地黑巧克力，還是充滿層次感的茶香夾心巧克力，在這裡都能找到命定的濃郁滋味。這是一場集結全球可可風土的極致感官饗宴。



▲黑金派對秒殺巧克力推薦吃「百老匯布朗尼專賣店」濃厚布朗尼。





藝能慶典應援抽獎送機票

除了滿足口腹之欲，現場的昭和藝能座更邀請了阿波舞團體帶來充滿生命力的表演，讓大家在節奏聲中感受濃濃的日本慶典氣氛。只要單筆消費滿額就能參加幸運抽獎，最大獎竟然是長榮航空日本不限航點的來回機票。隨著青森航線即將全面升級天天直飛，這絕對是 2026 年初最棒的旅遊大禮。快約上好友一起在昭和甜夜裡試手氣，在充滿復古氛圍的遊園地中，享受視覺與聽覺兼具的派對。



▲昭和藝能座更邀請了阿波舞團體帶來充滿生命力的表演，讓大家在節奏聲中感受濃濃的日本慶典氣氛。





2026黑金派對 活動資訊

活動日期： 2026/01/23 - 01/25

活動時間：12:00 - 21:00）

活動地點： 遠東 SOGO 台北忠孝館 12F 活動會館

入場票價：180元

限量好禮： 購買 HERSHEY'S 好時 聯名限定商品，拍照上傳並追蹤官方社群，即可獲贈品牌限量馬克杯。





2026黑金派對 抽獎優惠

滿額抽獎： 單筆消費滿 NT$1,500 即可參加「昭和甜夜一番賞」。

頭獎： 長榮航空「日本不限航點」經濟艙來回機票（共 4 份）。

二獎： 義大利百年精品 DeLonghi EC890 半自動咖啡機（市價破萬）。





2026 黑金派對 5 大必逛亮點

全台唯一「昭和甜夜」主題展： 這次首度跳脫傳統市集框架，以日式昭和復古風格為核心，將 SOGO 12 樓打造為華麗的和洋時空，連阿波舞表演都搬進場內，氣氛感直接拉滿。





「昭和甜點一條街」期間限定： 集結社群最紅的甜點品牌，包含昭和浪漫冰室的古董陳設與草莓銅鑼燒、莫恩先生的青花椒可可布丁，還有悠寂庵、御菓子花雨等職人甜點，一站式吃遍復古風味。





HERSHEY'S 百年好時聯名特區： 美國百年巧克力品牌「好時」與 7 間人氣名店聯手，推出包含 Crizzi 脆日 x 奧瑪烘焙 的「拿破崙大泡芙黑巧三重奏」在內的限定商品，這些創意口味只有在黑金派對才吃得到。





精品巧克力大賞： 這是一場「可可界的奧斯卡」盛宴。從連續獲得金豆獎的義大利 AMEDEI，到台灣本土 151 面獎項得主 Cona’s 妮娜巧克力，匯集了海內外多款獲得國際大賽認證的精品可可。





「一番賞」滿額抽日本機票： 只要單筆消費滿 1,500 元，就有機會抽中長榮航空「日本不限航點」來回機票或萬元 DeLonghi 咖啡機。適逢青森航線升級天天直飛，逛完展覽真的有機會直接飛日本。

甜點控當然也要吃到這些新品！

推薦閱讀：草莓銅鑼燒免費吃！聚 台北SOGO忠孝店升級自助吧吃到飽，加碼雙人海陸鍋開吃。

推薦閱讀：開心果甜點加一！起士公爵開心果巴斯克、費雪禮盒新品，春節甜點新寵。

推薦閱讀：宜蘭必吃草莓大福！三日和菓 記得預約、一週只賣四天，開心果大福也超推。