UG買一送一！UG鎏金茉影新杯登場，3門市買一送一 加碼抽UG周邊。

tiger Walker 玩樂季UG買一送一飲料
2026-01-22 18:00文字：編輯 張人尹 圖片提供:UG
UG 樂己新春推出買一送一優惠、會員感謝祭抽獎與門市加碼活動，同步亮相鎏金茉影新杯身，讓粉絲在新春期間喝茶、抽獎一次完成。
話題手搖杯UG再出招！這次UG 樂己在新春檔期同步端出多項門市與會員活動，新門市試營運買一送一，還有會員感謝祭抽獎、新春加碼現場抽好禮。除了實際回饋之外，UG 也推出全新「鎏金茉影」杯身，將品茗日常結合藝術設計，讓飲料控喝起來增添儀式感。
▲UG 樂己新春檔期集結門市優惠、會員活動與新杯身設計，從喝茶到抽獎一次到位。
▲UG 樂己透過買一送一、感謝祭與加碼活動，讓粉絲在新春期間走進門市更有參與感。
三店同步買一送一開跑

配合台南永康門市試營運，UG 樂己於 1/23 至 1/25 推出期間限定優惠，永康門市主打「茶王」三窨十五茉純茶（L）買一送一。同一時間，北投光明門市、新竹金山門市也同步加碼，推出三窨十五茉奶茶（L）買一送一，讓不同地區的粉絲都能就近參與。層層窨製的茉莉花香與清新回甘的茶韻，是品牌長期的人氣組合。
▲UG 樂己台南永康、北投光明與新竹金山門市，推出指定品項買一送一，吸引粉絲到店。
會員感謝祭滿額抽好禮

為回饋會員支持，UG 樂己同步推出會員感謝祭活動，即日起至 2/3，UG 會員單筆消費滿 $159 即可獲得抽獎資格。活動分為 1/19–1/25 與 1/26–2/3 兩個波段，每週開獎一次，獎項包含「LE LABO 護手霜、Kodak Charmera 迷你數位相機鑰匙圈盲盒」，最大獎則為「SONY 降噪耳機」，讓日常喝茶多了一份期待感。
▲UG 樂己會員感謝祭推出滿額抽獎活動，週週開獎回饋粉絲支持。
新春加碼抽獎與新杯亮相

迎接新春，UG 樂己於 2/4 至 2/13 推出第二波門市加碼活動，UG 會員臨櫃單筆消費滿 $200 即可現場抽獎，最多可抽十次，獎項包含 「人氣IP UU 超Q 壓克力吊飾」「品牌托特包」等多款好禮。噗啊欸全新「鎏金茉影」新杯身，結合油畫筆觸與茉莉花影意象，延續品牌以杯身作畫的設計理念，讓喝茶也成為視覺體驗。
▲UG 樂己新春加碼活動採門市現場抽獎，滿額即可把限定周邊帶回家。
UG試營運 買一送一優惠整理

活動期間：2026/1/23 (五) – 1/25 (日)
活動內容：
UG台南永康店：三窨十五茉純茶(L) $45/杯買一送一
UG新竹金山店：三窨十五茉奶茶(L) $75/杯買一送一
UG北投光明店：三窨十五茉奶茶(L) $75/杯買一送一

UG 會員獨享周周抽暖心好禮

活動期間：2026/1/19(一) – 2026/2/3(二)
活動內容：UG會員單筆消費滿 NT$159 即可獲得抽獎資格乙次，1/19 - 1/25、1/26 - 2/3兩波段週週開獎。


UG 會員抽獎活動

活動期間：2026/2/4(三) -2026/2/13(五)
活動內容：UG 會員門市臨櫃點餐，單筆消費滿 NT$200 即可參加，數量有限送完為止。

