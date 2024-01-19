來北埔老街就是要吃美食、逛古蹟！北埔作為客家移民開墾地，除了有著深厚的客家風情，古蹟密度更是全台最高，200公尺的老街就有7座古蹟林立，逛古蹟、吃客家美食已是來北埔老街的固定行程。這次窩客島整理了「9間北埔老街美食」，包括必吃老街粄條、百年古厝客家菜、老屋咖啡、古早味機車豆花等，帶你吃出最完美的老街美食之旅。





北埔因為地勢靠山，直到清道光年間才有姜秀鑾等人組織「金廣福墾號」進入，因常與當地原住民發生武裝衝突，而建立拓墾指揮中心「金廣福公館」，作為「北埔姜家」開山祖，後世子孫也為北埔帶來深厚影響力，像是種在故居「天水堂」中的北埔第一棵柿子樹、修繕改建慈天宮等，而日治時期北埔茶業興盛，更有電視劇《茶金》原型「茶業大王」姜阿新擴大茶業，將知名的「膨風茶」東方美人茶銷往國外，現在北埔轉型成客家觀光地，但周邊古蹟大多都與姜家有關，下次來到北埔老街，就來朝聖姜氏家族的歷史風光、攻略老街必吃客家美食。





北埔老街周邊美食推薦：機車豆花=好豆味豆花

部落客 大海愛上藍天 造訪 機車豆花=好豆味豆花 說：

建議第一次來此還是要品嚐冰的豆花才有薑汁冰沙球，冰的薑汁沒有嗆辣味，吃起來冰涼又溫熱的雙重口感，讓層次更提升，相當特別好吃。<全文介紹>



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#機車豆花=好豆味豆花

地址：新竹縣北埔鄉廟前街1號

電話：0922-007-539







北埔老街周邊小吃推薦：老街粄條

部落客 涵的足跡~走遍天涯 造訪 老街粄條 說：

這樣一大碗湯粄條裡面還有肉絲，一碗只要$50銅板價，真的很划算。粄條軟Q，湯頭味道傳統，有芹菜、油蔥、榨菜肉絲的香氣。<全文介紹>



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#老街粄條

地址：新竹縣北埔鄉廟前街31號







北埔老街周邊美食推薦： 泥磚屋客家菜餐廳

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 泥磚屋客家菜餐廳 說：

北埔很有名氣的泥磚屋午餐，泥磚屋為百年傳統古厝改建而成，牆壁使用的建材為傳統的紅磚和泥土稻草，因此取名泥磚屋。<全文介紹>



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#泥磚屋客家菜餐廳

地址：新竹縣北埔鄉長春街113號

電話：03-580-2299







北埔老街周邊美食推薦：鄒記菜包

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 鄒記菜包 說：

厚Q帶點彈牙口感的草仔粿皮內，包覆入滿滿的乾蘿蔔絲、蝦米、豬絞肉...等，傳統製法、真材實料，香氣十足又好吃～<全文介紹>



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#鄒記菜包

地址：新竹縣北埔鄉中正路49號

電話：03-580-5835







北埔老街周邊美食推薦： 三十九號北埔擂茶

部落客 銀菁夢 造訪 三十九號北埔擂茶 說：

下面是擂茶冰沙，上層鋪了兩種米香和花生，還有一球香草冰淇淋，視覺上很豐富，好看又好吃。這時老闆娘居然還端來一瓶東方美人茶招待我們，好像每桌客人都有，真是佛心來著<全文介紹>



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#三十九號北埔擂茶

地址：新竹縣北埔鄉廟前街39號

電話：03-580-3157







北埔老街周邊美食推薦： Bebu春嬌粄條

部落客 大口 造訪 Bebu春嬌粄條 說：

吃起來不僅滑順又帶點軟Q彈性，搭配油蔥、肉燥更是鹹香開胃，爆棚的香氣讓人好著迷；吃粄條最擔心味道不夠重，這碗調和的剛剛好，每一口都能均勻吃到醬料的香氣與美味!<全文介紹>



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#Bebu春嬌粄條

地址：新竹縣北埔鄉公園街16巷1號

電話：0965-609-777







北埔老街周邊美食推薦：六木珈琲焙煎所

部落客 胖樺 造訪 六木珈琲焙煎所 說：

慈天宮旁的兩層樓透天，是一經過很難不注意的咖啡廳，朋友說他的咖啡很好喝。那就算剛買完對面杏仁茶，也必須來一杯了。畢竟小孩子才做選擇，我全都要。<全文介紹>



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#六木珈琲焙煎所

地址：新竹縣北埔鄉北埔街6號

電話：03-580-3972







北埔老街周邊美食推薦：老店客家菜

部落客 銀菁夢 造訪 老店客家菜 說：

來到客家村，當然不能錯過白斬雞問桔醬囉！，金黃外皮，雞肉帶有淡淡的鹹味，沾上解膩清爽的桔醬，超好吃。<全文介紹>



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#老店客家菜

地址：新竹縣北埔鄉廟前街29號

電話：03-580-2916







北埔老街周邊美食推薦：山吹舍

部落客 游小熊 造訪 山吹舍 說：

雖然是老房子，經整修後除了保有原本的格局外，也佈置的很有文青的質感風狹長型的老房格局，將空間大致分為前中後三個區域前後半部都是座位區、中間則有櫃檯（吧檯）、書報區<全文介紹>



#山吹舍

地址：新竹縣北埔鄉公園街16巷11號



