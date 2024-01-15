草莓控、貝果控一定不會錯過的好丘「草莓厚醬貝果」回來了，破百萬網路討論聲量的「踏雪尋莓」厚醬貝果強勢回歸，以32%白巧克力融合奶油乳酪，並加入了檸檬汁，打造出濃郁、酸甜的白巧克力乳酪餡，每一口都是戀愛幸福的草莓味，堪稱草莓控的人生必吃清單。



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除了好吃的貝果，好丘 Good Cho’s這個冬天與綠藤生機純淨香氛品牌 auscentic 奧森青跨界合作，將城南最美360度無死角的「好丘 On The Road在路上」東門店，打造全台首間「auscentic 微香呼吸玻璃屋」，以「呼吸」為主題，透過 auscentic 5 款獨特香氣與氣味詩策展、 10 種呼吸法結合獨家牌卡構成的微香呼吸牆，讓人不知不覺愛上這裡，好聞好吃又好拍讓人完全停不下來。





同時，強勢回歸令人砰然心動的「踏雪尋莓」厚醬貝果，以32%白巧克力融合奶油乳酪，並加入了檸檬汁，打造出濃郁、酸甜的白巧克力乳酪餡，上面鋪滿香甜多汁的新鮮台灣草莓，完美融合莓果的酸甜口感與巧克力的濃郁細膩香氣。





此外，還有跨界攜手橘子集團旗下的「文學星、漫畫星」，將漫畫家日下棗的人氣作品「三個不結婚的女人」重新詮釋為全新口味「莓莓三重奏貝果」，在麵團中加入大湖草莓乾以及酸甜又飽滿的藍莓果乾，展現不同層次的莓果香氣，再搭配微鹹的乳酪，甜、酸、鹹三種不同食材特色融合出令人意想不到的驚喜。







好丘厚醬貝果

踏雪尋莓 每份169元

好丘On The Road在路上 /獨家販售

地址：台北市金華街161號 榕錦時光生活園區



好丘莓莓三重奏

每顆75元 / 好丘全門市每日限量販售，販售期間只到1月31日



好丘經典草莓

草莓奶香 每顆70元 / 好丘全門市&官網宅配同步販售

草莓司康 每顆50元 / 好丘全門市同步販售

