為了讓吃到飽有更多選擇，台北遠東香格里拉 遠東Café特別推出讓人回味的眷村菜吃到飽，同屬同集團的板橋50樓Cafe新也加碼推出春節限定「寶島新滋味」台灣味吃到飽。此外，南港的人氣吃到飽敘日BUFFET則是「甜莓夢境」草莓、生鮮干貝吃到飽，再加碼兩人同行2024元吃到飽。最後，還有東區日料狗一下推出吃到飽「加菜不加價」限店服務。







敘日全日吃到飽 雙人餐費2,024元

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳全新「甜莓夢境」，嚴選香氣馥郁的苗栗大湖香水草莓，要讓草莓控一次吃個夠。主打多款草莓入饌佳餚，包含經香料與莓果醬醃漬後香煎的「嫩煎雞胸佐陳醋草莓沙沙」、慢煎至黃金焦香的鮮魚與酸甜草莓的「羅勒莓果蜜醋鮮魚」、滿溢蟹腿肉佐草莓丁和馬鈴薯沙拉的「花園蟹肉草莓甜筒」、嚴選軟嫩七分熟牛肩胛，搭配香草油醋醬與氣味濃烈的藍紋起司的「草莓藍紋起司牛肉沙拉」等，還有多款草莓夢幻甜品，如「草莓卡士達泡芙、粉紅馬卡龍、鮮莓水果塔、焦糖草莓布蕾」等多樣選擇。



敘日全日餐廳 2024元吃到飽

活動期間：自2024年1月8日至2月7日

活動內容：「喜迎新年！雙人餐費2,024元」優惠活動，凡兩位成人於平日午晚餐至敘日用餐並打卡，即享活動優惠價2,024元。

媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/379634





台北遠東香格里拉 遠東Café 剁椒魚、陝西水盆羊肉吃到飽

遠東Café應此次美食活動，馮師傅特別準備了「陝西水盆羊肉」，這是陝西省的一道傳統美食，屬陝菜系，特別以羊膝、羊骨、菜頭等食材熬煮出濃郁迷人的大骨湯頭，Q彈麵條淋上特製椒麻香油、蔥花和少許枸杞，此外，師傅特別保留一點羊肉的油脂，經過烹煮後的化學反應是羊肉的美味關鍵，羊肉愛好者就愛這一味兒。



台北遠東香格里拉 遠東Café「眷戀好食光 懷念家鄉味」吃到飽活動

提供餐期：午餐及晚餐

媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/379906





板橋50樓Cafe 在地人酒家菜、爐烤美國和牛肉吃到飽

50樓Cafe主廚楊能沛表示，這一次「寶島新滋味」將來自大江南北的眷村菜一次端上桌，其中「紅燒獅子頭」吸滿高湯精華、肉汁飽滿；「上海臘味菜飯」的肝腸、臘腸鹹香夠味，米粒帶有些微焦脆口感；「蹄花燒黃豆」則是原本好評菜色「滷豬腳」的進化版，加了黃豆滷煮入味，鹹香中迸發甘甜。其它像是香脆飽滿的陝西肉夾饃、和牛合菜戴帽、特製炸醬麵等也都是值得一嚐的眷村料理。



板橋50樓Cafe自助餐廳吃到飽

活動期間：1月12日至2月29日

加碼優惠：遠銀信用卡天天打82折

媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/380033





狗一下日料吃到飽 加菜不加價

忠孝門市也獨家推出每日限量20組的日料吃到飽方案，招牌鮭魚毛毛蟲壽司、美國和牛毛毛蟲壽司、炙燒比目魚鰭邊握、炙燒干貝握、鮭魚肚刺身、鮭魚卵軍艦、明太子鮮蝦握等87~100道日料無限吃到飽，共有988元、1388元、1688元三種方案，若選擇1388元加碼送「野生烏魚子炒飯」、1688元方案則是直接加贈一道「炙燒野生烏魚子」吃到飽。



狗一下 忠孝門市吃到飽優惠

活動內容：每日限量20組，988元、1388元、1688元三種吃到飽方案。選擇1388元方案，額外享有「野生烏魚子炒飯」；選擇1688元方案則加贈一道「炙燒野生烏魚子」吃到飽。

媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/380109





