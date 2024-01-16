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澎湖花火節保證有位！易遊網「澎湖花火節」機票、住宿、租機車一次買好，早鳥再加碼「一人折1000元」手刀先搶。

2024-01-16 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：易遊網 人氣：730
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編輯 張人尹

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 澎湖花火節機票、住宿還有位！每年讓人搶破頭也要去拍美照的「澎湖花火節」，即將在2024/05/02強勢回歸，日程一確定後，飛澎湖的機票、澎湖住宿就已經搶翻天，易遊網特別保留了「澎湖機票、澎湖住宿」即日起正式開賣，同時也能一站搞定「澎湖租機車、澎湖水上行程」，現在買都保證有位，1/31前下單還有每人現折1000元優惠。

推薦閱讀：航海王澎湖花火節超狂！2024澎湖花火節x航海王25周年施放時間確定，海賊迷嗨翻「海上航海王煙火秀」先搶訂機票。
易遊網 2024澎湖花火節 推薦行程 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
易遊網 2024澎湖花火節 推薦行程 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

2024澎湖花火節攜手人氣動漫「航海王」打造全新主題，把經典角色結合無人機表演，讓許多粉絲們已經手刀先卡位、準備朝聖。易遊網這次也推出花火節主題企劃，首推3種「自由行」行程方案，每款都包含來回機票、花火節專屬雅座、租機車48小時，交通住宿一次搞定。
易遊網 2024澎湖花火節 推薦行程 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
易遊網 2024澎湖花火節 推薦行程 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

自由行行程中，還能任選一個「跳島行程」，無論是到「南方四島」浮淺賞珊瑚礁、到「吉貝島」玩水上活動SUP、還是在「澎澎灘」補龍蝦，都可以趁這趟花火節小旅行玩一波。不只有自由行選擇，易遊網也推出「吉貝水樂園玩水行程」、「七美望安巡航體驗」玩水與不玩水的跟團行程通通有，加1元還有「海上花火船行程」，在海上0死角看煙火拍美照。
易遊網 2024澎湖花火節 推薦行程 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
易遊網 2024澎湖花火節 推薦行程 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

易遊網 2024澎湖花火節 推薦行程

活動網址：https://walkr.tw/Ngrybgev
1、自由行：
開幕限定．澎湖豪自在、機車自由行3天（5/1、5/2出發）
價格：每人11,900元起
優惠：1/31前每人折1000元

玩嗨花火節．專屬嶼你、行程3選1、機車自由行4天
價格：每人9,990元起
優惠：1/31前第二人折1000元

澎湖．珊瑚森林浮潛自由行3天
價格：每人8,990元起

澎湖．吉貝島自由行3天
價格：每人6,990元起

澎湖．澎澎灘SUP戲水自由行3天
價格：每人8,990元起

2、跟團
澎湖．吉貝水樂園．海牧烤鮮蚵、網美北環島3天
價格：每人10,990元起
優惠：1/31前第二人折1000元

澎湖．浪漫七美海、海牧烤鮮蚵3天
價格：每人11,190元起
優惠：1/31前報名，即可享有加一元就送海上花火船行程


詳細活動規範及供應情形，依 易遊網 官方公告為準。

 

 

 

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易遊網 澎湖花火節 澎湖機票 澎湖住宿 more
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