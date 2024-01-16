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bb.q CHICKEN、韓勾ㄟ金針菇聯名！炸雞三吃「肯瓊醬炸雞」刷新炸雞控的最愛，再送優惠券、屬龍免費升級。

2024-01-16 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：215
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編輯 鄭雅之

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bb.q CHICKEN和韓勾ㄟ金針菇聯名推出限定款「肯瓊醬炸雞」！來自韓國最大連鎖韓式炸雞「bb.q CHICKEN」，因韓劇鬼怪在海外大爆紅，這次來台多年首度和百萬訂閱的Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」自創品牌「金家ㄟ」聯名，重磅推出「肯瓊醬炸雞」，顛覆傳統韓式炸雞裹好醬，而是以獨創三吃新吃法，刷新炸雞控的最愛。同時，也推出優惠券、免費升級等優惠，大大滿足炸雞控。
bb.q CHICKEN、金家ㄟ聯名肯瓊炸雞/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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強強聯名的「肯瓊醬炸雞」以bb.q CHICKEN嚴選肉質Q彈多汁的氣冷雞為基底，為了搭配金家ㄟ熱銷、酸甜又帶有韓式辣感的肯瓊醬，炸雞在醃製、炸粉裹法不同於經典炸雞的做法。並推出「韓式炸雞三吃」新吃法，不同以往常見的裹醬的炸雞，肯瓊醬以醬碟碟盛裝讓人隨意沾取醬汁。
bb.q CHICKEN、金家ㄟ聯名肯瓊炸雞/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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配料部分除了有經典的醃蘿蔔之外，還提供碎洋蔥、碎糯米椒增添不同口感和香氣，第一吃為最單純的沾醬；第二吃是先沾肯瓊醬，再佐上碎洋蔥、碎糯米椒；第三吃則是將碎洋蔥、碎糯米椒倒進肯瓊醬中攪拌均勻，每一吃都讓炸雞控驚喜萬分。
bb.q CHICKEN、金家ㄟ聯名肯瓊炸雞/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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有半雞、去骨炸雞、雞翅等選擇，若在2/29之前點任一肯瓊醬炸雞系列，加碼送一張bb.q CIHCKEN價值300元的優惠券。並在2/5加碼推出聯名外帶盒，搶先在「享聚卡APP」中推出抽獎活動，有機會和金針菇合照，並搶先獲得聯名外帶盒跟一份免費肯瓊醬去骨炸雞。
bb.q CHICKEN、金家ㄟ聯名肯瓊炸雞/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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同時，bb.q CHICKEN也看準過年商機推出「龍來趣啃餐」，套餐內有經典「調味炸雞」和「去骨炸雞」各一份，還有韓式道地「五花肉肉包起來」和「海鮮小煎餅」。並在1/18-2/29期間推出龍年限定免費升級優惠，只要是生肖屬「龍」或名字中有「ㄌㄨㄥˊ」的炸雞控，點購「龍來趣啃餐」可免費加購肯瓊醬。

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bb.q CHICKEN、金家ㄟ聯名肯瓊炸雞/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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bb.q CHICKEN點肯瓊醬送優惠券

活動時間：2024/1/18-2024/2/29止
活動內容：凡到店點「肯瓊醬炸雞任一品項」就送一張價值300元2024優惠券。
 

bb.q CHICKEN、金家ㄟ聯名盒上市粉絲見面會 活動資訊

活動時間：1/18-1/28
活動內容：下載「享聚卡APP」並登入會直接獲得一張抽獎券，購買任一肯瓊醬炸雞系列，結帳時出示APP中的該抽獎券結帳，就有機會獲得見面資格，1/29將抽出30名幸運兒可在活動日當天和金針菇合照，並搶先獲得聯名外帶盒跟一份免費肯瓊醬去骨炸雞。
 

bb.q CHICKEN「龍來趣啃餐」活動介紹

活動時間：2024/1/18-2024/2/29止
活動內容：名字有 #龍（可同音不同字）或生肖屬「龍」的人，點「龍來趣啃餐」加購肯瓊醬不加價。
 

bb.q CHICKEN「龍來趣啃餐」內容物、售價

售價：原價1,194元，優惠價1,099元
套餐內容：調味半雞6選1(川麻椒香+40/肯瓊醬+40)、去骨炸雞6選1 (川麻椒香+40/肯瓊醬+40)、五花肉肉包起來1份、海鮮小煎餅(1份)汽水3罐(百事可樂/七喜）

 

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