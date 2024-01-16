為了讓「美味」可以傳承、更能有新的火花，金色三麥攜手嘉義70年的排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，推出酒香撲鼻的「沙鍋魚頭啤酒鍋」。在正宗濃郁鍋底中加入了 10% 金色三麥世界冠軍精釀啤酒，讓老字號林聰明沙鍋魚頭增添更多話題、更多讓人無法拒絕的美味。



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金色三麥攜手「林聰明沙鍋魚頭」，將正宗沙鍋魚頭湯底結合金色三麥精釀啤酒，創新研發「沙鍋魚頭啤酒鍋」，保留正宗林聰明沙鍋魚頭湯底特色，在熬煮十小時的豬骨高湯中加入10% 金色三麥精釀啤酒，麥芽香氣讓湯頭口感更加濃郁飽滿，同時巧妙昇華偏甜的南台灣口味，喝起來更順口、更耐喝。





金色三麥更推出4人外帶套餐，裡面除了有「沙鍋魚頭啤酒鍋」，以及使用黑麥香油醬、黑麥啤酒展現陶醉香氣的「黑麥啤酒香雞腿」；還有浸漬金色三麥精釀啤酒，每一口都鮮度破表的「精釀啤酒蝦」；自製老母雞高湯和蔥油，將花膠、冬菇與蔬菜熬煮入味，風味香醇清鮮的「上湯鮮蔬美顏膠」；而「松露野菇燉飯」的特製松露醬汁與豐富野菇香氣齊放，更是讓人吃一口就上癮。









金色三麥Ｘ林聰明春節聯名限定年菜

預購日：即日起開放預購，2月8日至2月25日限時開賣。

聯名限定：4 人份外帶套餐售價 2,999 元，6 人份外帶 / 內用套餐售價 3,888 元。

加碼活動：活動期間，內用可以180元優惠加購SUNMAI 金色三麥精釀啤酒500ml （至多6 杯）、以188 元優惠加購無酒精飲品紅烏龍康普茶（至多2 瓶）；外帶則享SUNMAI金色三麥一公升裝精釀啤酒2入599元新春賀年價（含保冰袋）。



金色三麥Ｘ林聰明 2024春節限定外帶四人年菜套餐

販售地點：全台金色三麥餐廳－外帶

價格：2,999 元

餐點介紹：

金色三麥 × 林聰明 沙鍋魚頭啤酒鍋

上湯鮮蔬美顏膠

黑麥啤酒香雞腿

精釀啤酒蝦

松露野菇燉飯



金色三麥Ｘ林聰明 2024春節限定外帶／內用六人年菜套餐

販售地點：全台金色三麥餐廳－外帶、內用

價格：3,888 元

餐點介紹：

金色三麥 × 林聰明 沙鍋魚頭啤酒鍋

山海通吃桔醬沙拉

黃金蝦餅

墨西哥雞肉餅

金色三麥經典大拼盤

西班牙海鮮燉飯 或 松露野菇燉飯 擇一