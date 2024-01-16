微風集團進駐基隆，攜手基隆市政府一同打造全新地標型購物商場。要讓基隆人有全新的購物體驗、休閒空間。基隆全新購物商場「微風東岸」預計在2024農曆年前後接手進駐，這也是微風集團首度擴展至台北以外的地區，讓人值得期待。





隨著基隆市觀光人口逐年增加，微風集團將致力於提供多元化的購物體驗，吸引更多遊客前來消費。「微風東岸」位在基隆市中心、仁二路與愛三路口，鄰近東岸高架橋進出匝道，是不少遊客來到基隆的必經之地，未來「微風東岸」地下四層樓仍保留基隆東岸地下停車場，一至四樓則將有連鎖餐廳與時尚品牌進駐。



期盼透過「微風東岸」，為基隆市民打造出一個全新地標並締造優質的購物休閒空間，不僅有助於基隆的商業繁榮，同時也會為當地帶來更多就業機會，促進地方經濟的發展；微風集團也期待在基隆開啟新的篇章，與當地居民共同見證這座城市的繁榮發展。





同時，「微風東岸」將成為微風集團的全新里程碑，不僅象徵著集團對基隆未來發展的信心，同時也是微風集團創辦人 廖偉志 先生，對深植家鄉、回饋鄉里的實踐。身為基隆人的一份子，堅信家鄉具備龐大的潛力，並深深瞭解當地文化與需求，此次選址基隆，就是出自對基隆的樂觀看好，同時也是實現創辦人多年心願的一環。





基隆 微風東岸

預計開幕：2024農曆年前

預計地：基隆市中心、仁二路與愛三路口



基隆 微風東岸 最優申請人及次優申請人名單之公告

為利提升本市東岸立體停車場服務品質，並確保招商順遂，以避免案場服務中斷影響民眾停車權益，本府於113年1月12日(星期五)中午12時整假基隆市中正區信二路301號3樓(基隆市政府交通處)辦理「基隆市東岸立體停車場增改修建營運移轉(ROT)案」甄審會議，並依促參法及相關法令規定公告甄審結果，會議紀錄等詳如附件。

官網：https://www.klcg.gov.tw/tw/klcg1/3170-281292.html