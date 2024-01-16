堪稱再累只要女朋友想吃、就一定要排的法國精品馬卡龍PIERRE HERMÉ，終於要在台灣設立長駐櫃位了。就在1/16於信義新光三越A9館一樓開設PIERRE HERMÉ Boutique，並推出期間限定口味「青檸馬鞭草」與專賣店獨家限量販售的兩款口味「鹹奶油焦糖、橙酒與柑橘」、「紅咖啡與貝里斯巧克力」，搶攻馬卡龍甜點控的必吃必排清單。





由傳奇甜點大師Pierre Hermé創辦的PIERRE HERMÉ，以融入現代設計美學的外觀與令人心神饗往的口味而聞名，經典原創系列「ISPAHAN玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍」、「MOGADOR 百香果牛奶巧克力馬卡龍」等品牌暢銷不敗口味，造就出膾炙人口的不敗甜點傳奇。



這一次櫃位的整體設計採用雕刻白大理石製作的工作檯面，點明品牌的低調奢華質感，而展示櫃前的義大利三色彩釉磚拼列出童趣的幾何圖樣，與背後灰白的磚造背景輝映成彰，手工製作的磚面呈現不規則凹凸，彰顯藝術磁磚的獨特，也呼應PIERRE HERMÉ對於甜點工藝的堅持。



同時，匠心獨具的燈光設計則為整體空間添上輕柔光采，而溫潤的木製櫃櫥與光亮的現代玻璃，達成視覺上的完美平衡，在每一個細節之處，皆體現出PIERRE HERMÉ法式優雅的貴族氣息，讓人仿佛置身於巴黎塞納河畔，遠眺著艾菲爾鐵塔的浪漫愜意。





而三款限定口味，PIERRE HERMÉ「青檸馬鞭草」將馥郁的柑橘香融入絲綢般滑潤的奶油之中，加入淡雅的檸檬香氣，與馬鞭草的清新酸味相映成趣，如同漫步於透過薄霧撒下一縷晨曦的香草花園。「鹹奶油焦糖、橙酒與柑橘」 像是夜晚的第一杯香醇佳釀，為沉思的暇刻帶來甜蜜慰藉。清新的野生柑橘，恍若夜風中的一曲輕柔樂章，橘子醬與蜜桔的馥郁果香，融合鹹奶油焦糖的複雜層次，在口中逐步展開，是款充滿成熟大人感的馬卡龍。







被稱為<Opéra>的「紅咖啡與貝里斯巧克力」以咖啡與巧克力堆疊的外殼模擬歌劇院宏偉的表演廳，褐色與金色交織出典雅和奢華，映射出絲絨座椅的柔和光澤。內裡的甘納許由紅色Iapar咖啡和貝里斯黑巧克力調製，彷彿一首古今交錯的味蕾交響樂，引領您沉浸舊時皇宮貴族的精緻生活，體驗巴黎歌劇院的獨特魅力。











PIERRE HERMÉ Boutique專賣店

地點：新光三越信義新天地A9一樓

營業時間：週日至週四11:00-21:30、週五至週六11:00-22:00



PIERRE HERMÉ Boutique專賣店 限定口味

期間限定口味「青檸馬鞭草」

限量販售的兩款口味「鹹奶油焦糖、橙酒與柑橘」、「紅咖啡與貝里斯巧克力」



