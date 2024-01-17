一月已過半，緊接著就要二月了，也即將迎來今年第一個最浪漫節慶「情人節」！許多商家、百貨已經等不及情人節的來到，紛紛推出情人節相關活動。東京指標性的購物百貨「日本橋三越本店」不僅推出了情人節限定「甜點精選」活動外，更加碼結合了2017年登場後每年都舉辦的「紅豆餡博覽會」聯合，共同打造超盛大的甜點盛會！眾多吸睛甜點等你來品嚐！

情人節「甜點精選Ｘ紅豆餡博覽會」再次登場

2021年首次將情人節活動「甜點精選」及「紅豆餡博覽會」聯合舉行後，這次迎來了第4年！整個活動會場再度匯聚了各式各樣的和洋風格甜點，從情人節必備的吸睛巧克力外，還有許許多多「進化系紅豆餡甜點」，無論是獻給摯愛的另一半，或是犒賞辛勞的自己，這裡都有適合甜點供你挑選！



▲圖片來源／株式会社 三越伊勢丹ホールディングス





必買1：使用焙茶&酒粕打造的和風巧克力「和ショコラ」

和式巧克力專賣店「Chocolatier 川路」以葛飾北齋的浮世繪及日本傳統圖案為主題，打造精美的和風巧克力禮盒，特別嚴選了焙茶、酒糟等和風感材料，製成獨家滋味。



▲圖片來源／株式会社 三越伊勢丹ホールディングス





必買2：5種風味一次滿足！「Pare Prurine Fruit（パレ プラリネ フリュイ）」

銀座魅力百貨「和光」所推出的巧克力禮盒，共5種口味：椰子x香蕉、榛果x檸檬、杏仁x香橙、核桃x葡萄乾、黑芝麻x百香果，香氣迷人，味道豐富。



▲圖片來源／株式会社 三越伊勢丹ホールディングス





必買3：可可雲朵登場！「夢見る雲ベア～雲ノコーヒーヘーゼルナッツムース～」

京都網美咖啡廳「雲之茶Cafe」招牌為雲朵造型的慕斯，超療癒的外觀每每都吸引大批旅人前往朝聖！這次在情人節活動中特別推出了咖啡榛果慕斯，上面還有一隻可愛的小熊，更添可愛，同時還推出香草慕斯，風味清新優雅！



▲圖片來源／株式会社 三越伊勢丹ホールディングス





必買4：口感溫潤綿密的紅豆餡卷「五勝手屋ロール」！

由歷史超過150年的「五勝手屋本舗」推出的「五勝手屋捲 」以其輕盈的口感為特點，餅皮鬆軟綿密，再夾入帶有顆粒的紅豆餡，增添層次感。還可在現場觀看店員烘烤餅皮及包餡的過程，視覺效果十足！



▲圖片來源／株式会社 三越伊勢丹ホールディングス





必買5：紅豆抹茶奶油麵包「あんこと抹茶のクリームパン 」

來自巴黎的人氣麵包坊「THIERRY MARX LA BOULANGERIE」嚴選靜岡縣的茶葉「天空抹茶」及北海道的紅豆，製成綿密內餡，打造爆漿感奶油麵，最上方再以可可脆片點綴，和洋融合的美味甜點誕生。



▲圖片來源／株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

活動名稱：スイーツコレクション 2024×あんこ博覧会®活動日期：1月31日～2月14日營業時間：10：00～19：00（最後一日只到18：00）地點：日本橋三越本店 本館7階 催物会場