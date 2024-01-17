漢來美食真的吃不完！2024全新草莓季南北一起開吃，台北漢來大飯店「大廳酒廊」與「日日烘焙坊」推出「甜莓奇遇Strawberry Wonderland」一次四款草莓系甜點。此外，高雄漢來大飯店「糕餅小舖」則是推出「莓好時光」，一次8款甜點，要讓草莓控品嚐「莓滿」的草莓盛宴。
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漢來美食表示，為了讓草莓控體驗視覺與味覺的雙重享受，特別選用大顆飽滿、色澤紅潤的「台灣草莓」，除外觀亮眼，相較於進口品種，台灣草莓的果香及甜度也更為出色。甜點款式更跳脫以往常見的樣貌，引進風靡日本甜點界的「法式帕妃杯」，以及「千層酥、舒芙蕾、冰雪蛋糕」搭配新鮮草莓出品，展現十足誠意，讓每一位草莓愛好者都能沉浸在香甜滋味中。
其中，台北漢來大飯店的「日日烘焙坊」推出一款極具視覺震撼的「鮮草莓冰雪蛋糕」，使用將近30顆台灣草莓製成，以蓬鬆戚風蛋糕為基底，由內而外將果肉層層堆疊，宛如一座小山，大大滿足草莓控的口腹之慾，搭配香醇綿密的北海道十勝乳霜，將成為冬日中最暖心的伴手好禮。
此外，高雄漢來大飯店的「糕餅小舖」，則是一口氣推出了8款草莓主題點心，有甜香融合的「草莓腰果軟歐」、外酥內軟的「日式草莓波蘿」、天然酵母製作的「草莓堡」、起酥與奶油乳酪結合的「草莓起酥」、美味又經典的「草莓芙蓮」、奶香與草莓的完美融合的「鮮奶草莓乳酪蛋糕」，以及口感清新輕盈的「草莓輕乳酪」和香氣十足的「胡桃草莓派」，每一款都值得一試，不妨趁著寒冷的冬季，與親朋好友一同享受草莓豐收的美好時光。
台北漢來大飯店 大廳酒廊、日日烘焙坊 甜莓奇遇
鮮草莓冰雪蛋糕（日日烘焙坊）$1,388
莓果奶香酥帕妃（大廳酒廊）＄350
草莓香緹千層酥（大廳酒廊）＄350
鮮果抹茶舒芙蕾（大廳酒廊）＄300
地址：台北市南港區經貿一路168號1樓
大廳酒廊：(02)-2786-2258
日日烘焙坊：(02)-2786-1606
高雄漢來大飯店 糕餅小舖 莓好時光
草莓腰果軟歐 $120
草莓日式菠蘿 $55
草莓堡 $100
草莓起酥 $80
草莓芙蓮 $250
鮮奶草莓乳酪蛋糕 $250
草莓輕乳酪 $800
胡桃草莓派 $880
地址：高雄市前金區成功一路266號
糕餅小舖：(07)-213-5788#7098