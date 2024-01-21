LAWSON超商竟然推出超潮毛衣！遍布日本全國各地的連鎖超商LAWSON，是不少人到日本旅遊時必逛的人氣超商，不只有超受歡迎的「LAWSON炸雞君」，還會與許多知名品牌開發聯名甜點，沒想到最近LAWSON竟然宣布與日本超人氣潮牌服飾「Freak’s Store」合作，推出一系列設計簡約的UNIQLO風單色針織毛衣，不僅在Freak’s Store能買到，甚至連部分LAWSON超商都能入手，堪稱超神級的聯名意外引起網友討論，在上市後果不其然引起民眾瘋搶，如果最近你剛好在日本有看到的話，不要猶豫買起來就對了。
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▲圖片來源／株式会社デイトナ・インターナショナル
如果你經常到日本玩，一定都曾到LAWSON便利超商逛過，只要看到那招牌的藍底白牛奶罐，就會忍不住走進去挖寶，把日本當地超商才有的點心、飲料全都外帶回飯店享用。近年LAWSON的跨界聯名越來越多元化，而且質感不斷提升，像是去年與日雜寶島社推出的「LAWSON招牌室內燈」就引起超熱烈的迴響，就連台灣人也跟著拼命入坑求代購幫忙入手；如今LAWSON又宣布與日本超人氣潮牌選物店「Freak’s Store」合作，推出4色針織毛衣，再度讓超商迷陷入瘋狂。
▲圖片來源／株式会社デイトナ・インターナショナル
在日本與BEAMS、Urban Research等潮流選物店齊名的Freak’s Store，服飾主打簡約的美式休閒與戶外風格，對於「山系男女」來說絕對是相當熟悉的品牌，為了讓更多民眾享受到「隨手可得」的便利性，特別與LAWSON攜手打造了設計相當簡約的基本款珍織毛衣，顏色共有「象牙白、黑色、群青色、桃粉色」，4種顏色都相當百搭，除了Freak’s Store門市以外，在部分LAWSON超商也能購買到，而且一件只要2,970日圓，折合台幣不到650元就能入手，可說是CP值超高的冬季必備潮服。
▲圖片來源／株式会社デイトナ・インターナショナル
「LAWSON X Freak’s Store」系列的針織毛衣，全部都分成「S～M」、「L～XL」兩種尺寸，寬版設計幾乎適合大多男女體型，而且採用方便清潔的材質，讓大家可以用清水手洗，因此上市沒幾天就快速在日本引起話題，想跟風的潮男潮女們，最近如果有到LAWSON或Freak’s Store的門市，一定要把握機會入手喔。
▲圖片來源／株式会社デイトナ・インターナショナル
LAWSON X Freak’s Store 聯名針織毛衣
販售日期：2024年1月16日起
販售地點：日本部分LAWSON門市、Freak’s Store門市、Freak’s Store官網、ZOZOTOWN
顏色：象牙白、黑色、群青色、桃粉色
售價：2,970日圓
尺寸：S～M、L～XL（2種尺寸）