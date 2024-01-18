草莓控到唐吉訶德DON DON DONKI會理智線斷掉！冬天就是草莓控出動的日子，各家甜點、飲料都祭出草莓限定系列，而備受喜愛的日本草莓當然也少不了，DON DON DONKI這次直接從日本進口超過20款新鮮草莓、草莓甜點、草莓零食、草莓飲料，甚至是草莓口味日用品，讓草莓控的日常充滿草莓味超幸福。
各式各樣的日本草莓在全台DON DON DONKI門市登場，針對即將到來的情人節先祭出草莓巧克力甜點，有嚴選北海道草莓製作的「草莓風味可可糖」；外層白巧克力和草莓脆片打造雙重口感，內層藏有草莓軟糖的「不二家Look美式Diner草莓可可」，更是草莓控不能錯過。會流心「明治大粒阿波羅草莓夾餡可可粒-奶茶風味」、包進整顆乾燥草莓「秀幸白巧克力草莓風味夾心糖」，每一款都是草莓控的心頭愛。
也為零食控準備多款草莓餅乾系列，讓大家下午嘴饞也能吃到濃濃草莓香。DONKI經典玉米棒變成「DONKI玉草莓風味」、夾入草莓風味內餡「情熱價格銅鑼燒 草莓風味」，以及日本最熱銷、帶有濃郁草莓餡和草莓奶油的「三立草莓奶油風味薄燒」等，都超多款零食逼人通通都掃貨帶回家。
同時，DON DON DONKI嚴選多款人氣日系草莓飲品，為大家打造居家草莓派對，超高人氣的日東奶茶推出的「甜王草莓風味奶茶」，使用日本國產紅茶葉、北海道全脂奶粉搭配福岡甘王草莓，冬天沖一杯草莓奶茶超暖心。而日本人從小喝到大的龜甲萬豆乳也推出草莓風味，另外也引進清爽系的「SUNTORY 草莓牛奶風味飲料」、「SANGARIA草莓牛奶風味飲料」，北海道鮮奶油與草莓碰撞出新滋味。
超狂草莓控更是不能錯過草莓系列日常居家用品，從沐浴到保養品通通都有草莓口味，增添保養成分積雪草萃取物的「CICA草莓保濕入浴劑」；睡前舒壓小物「草莓風味溫感眼罩」；身體保養也少不了要有淡淡草莓香氣，首推必買的有Kracie「度假風香氛身體乳」、日本人氣熱銷「CHOOSY唇膜-草莓」。
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DON DON DONKI日本草莓季推薦商品
不二家Look美式Diner草莓可可
明治大粒阿波羅草莓夾餡可可粒-奶茶風味
高岡 草莓可可風味糖
秀幸白巧克力草莓風味夾心糖
DONKI玉草莓風味
三立草莓奶油風味薄燒
情熱價格銅鑼燒 草莓風味
日東甜王草莓風味奶茶
龜甲萬豆乳 草莓風味
SUNTORY 草莓牛奶風味飲料
SANGARIA草莓牛奶風味飲料
草莓風味溫感眼罩
DON DON DONKI台灣店舖資訊
高雄大立店：高雄市前金區五福三路57-59號AB館B1
台中TIGER CITY店：台中市西屯區河南路三段120號 B1
CITYLINK南港店：台北市南港區忠孝東路七段359號B棟3樓
忠孝新生店：台北市中正區八德路一段55號B1
西門店：台北市萬華區西寧南路123號1-3樓