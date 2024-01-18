草莓控到唐吉訶德DON DON DONKI會理智線斷掉！冬天就是草莓控出動的日子，各家甜點、飲料都祭出草莓限定系列，而備受喜愛的日本草莓當然也少不了，DON DON DONKI這次直接從日本進口超過20款新鮮草莓、草莓甜點、草莓零食、草莓飲料，甚至是草莓口味日用品，讓草莓控的日常充滿草莓味超幸福。







各式各樣的日本草莓在全台DON DON DONKI門市登場，針對即將到來的情人節先祭出草莓巧克力甜點，有嚴選北海道草莓製作的「草莓風味可可糖」；外層白巧克力和草莓脆片打造雙重口感，內層藏有草莓軟糖的「不二家Look美式Diner草莓可可」，更是草莓控不能錯過。會流心「明治大粒阿波羅草莓夾餡可可粒-奶茶風味」、包進整顆乾燥草莓「秀幸白巧克力草莓風味夾心糖」，每一款都是草莓控的心頭愛。







也為零食控準備多款草莓餅乾系列，讓大家下午嘴饞也能吃到濃濃草莓香。DONKI經典玉米棒變成「DONKI玉草莓風味」、夾入草莓風味內餡「情熱價格銅鑼燒 草莓風味」，以及日本最熱銷、帶有濃郁草莓餡和草莓奶油的「三立草莓奶油風味薄燒」等，都超多款零食逼人通通都掃貨帶回家。





DON DON DONKI日本草莓季推薦商品

不二家Look美式Diner草莓可可

明治大粒阿波羅草莓夾餡可可粒-奶茶風味

高岡 草莓可可風味糖

秀幸白巧克力草莓風味夾心糖

DONKI玉草莓風味

三立草莓奶油風味薄燒

情熱價格銅鑼燒 草莓風味

日東甜王草莓風味奶茶

龜甲萬豆乳 草莓風味

SUNTORY 草莓牛奶風味飲料

SANGARIA草莓牛奶風味飲料

草莓風味溫感眼罩



DON DON DONKI台灣店舖資訊

高雄大立店：高雄市前金區五福三路57-59號AB館B1

台中TIGER CITY店：台中市西屯區河南路三段120號 B1

CITYLINK南港店：台北市南港區忠孝東路七段359號B棟3樓

忠孝新生店：台北市中正區八德路一段55號B1

西門店：台北市萬華區西寧南路123號1-3樓