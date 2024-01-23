這年頭沒有聽過「YOASOBI」就落伍了！2019年以一首神曲「向夜晚奔去」而橫掃日本各大音樂串流平台的雙人音樂團體「YOASOBI」，才剛在1月21日來台舉辦完首次台灣演唱會，而當初2,000張演唱會門票竟動員16萬名台灣歌迷集體守在網路瘋搶的盛況，讓兩位團員都相當驚訝。為什麼「YOASOBI」近年來會在日本歌壇掀起現象級風暴？甚至在他們正式出道一年後就首次獲得登上紅白歌合戰的殊榮？如果你還不認識YOASOBI，就趕快跟著編輯來揭開他們的神秘面紗，還有經典的入門11首歌曲。



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▲圖片來源／IG@lilasikuta



秘密1、YOASOBI橫掃歌壇多項紀錄！未有實體專輯就登紅白

2019年出道的「YOASOBI」，初期鮮少在螢光幕前露面，一開始不少人聽到歌曲會以為是某位女性歌手的藝名，不過其實他們是由男作曲家兼製作人「Ayase」、女主唱「ikura（幾田りら）」所組成的雙人團體，兩人在2019年10月以他們目前最知名的歌曲之一「向夜晚奔去」出道，當時不僅獲得Billboard Japan Hot 100第一名，更創下尚未發行實體專輯便登上日本紅白歌唱大賽的紀錄，他們在2023年為動漫「我推的孩子」獻唱的洗腦主題曲「Idol」更是紅遍全球，引起許多台、日、韓明星挑戰舞蹈，成功又在樂壇掀起一股現象級風暴。

▲圖片來源／IG@yoasobi_staff_ （Photo by Kato Shumpei）



秘密2、揭開YOASOBI團員相識秘密！原來男團員「Ayase」也超會唱

說到這2位團員當初如何相識，背後可是有一段「伯樂」般的故事！YOASOBI的詞曲創作者兼男歌手「Ayase」，從2018年開始用VOCALOID軟體創作歌曲投稿到網路，同時他也會翻唱其他作曲者創作的初音未來歌曲，在短時間內就漸漸累積一定人氣。某次，他在YouTube注意到翻唱女歌手「ikura」（幾田りら）擁有甜美純粹的嗓音，邀請她一同合作後，在2019年底便以他們目前最知名的歌曲「向夜晚奔去」進軍歌壇，正式以團體身份邁入日本歌壇。雖說團體活動都是由ikura負責擔任主唱，但其實Ayase也擁有一副天籟般的迷幻嗓音，他個人在2023年也曾為人氣喜劇動畫「Buddy Daddies殺手奶爸」獻唱主題曲「SHOCK!」，同樣深受相當多鐵粉的支持。



秘密3、YOASOBI團名由來！原來富有童心與意境

Ayase和ikura兩人當初在組團體之時，其實都已經有各自進行的工作，所以他們便達成共識，決定把原有工作歸納為「早上的活動」，而兩人的合作團體就是「夜晚的活動」，便用日文「夜遊び（在晚上玩耍）」的羅馬發音「YOASOBI」作為團名，是不是相當有童心呢。

▲圖片來源／IG@yoasobi_staff_ （Photo by Kato Shumpei）



秘密4、主打「將小說漫畫音樂化」的獨特理念

YOASOBI的歌曲都和日本小說、漫畫息息相關，例如「向夜晚奔去」是根據日本小說家星野舞夜的作品「タナトスの誘惑（桑納托斯的誘惑）」所製作，「把小說和漫畫變成可以聽的音樂」的嶄新創意，在2020年掀起超大迴響，這首歌成功在各大音樂榜單上高居前3名，拿下榜首的紀錄也多到數不清，也蟬聯過數週Oricon與Billboard單曲數位下載榜單冠軍，YOASOBI用歌曲唱出這些小說，而這些小說節錄出來的故事成為他們的出版作品，

▲圖片來源／IG@yoasobi_staff_ （Photo by Kato Shumpei）



必聽入坑歌單Top11

向夜晚奔去（夜に駆ける）

說到YOASOBI的成名曲，就是這首「向夜晚奔去」沒有之一！從2019年11月16日正式釋出MV後到2020年10月，不到一年的時間就突破一億次的點擊觀賞，雖然曲風活潑，但內容其實有些黑暗，劇情描述一名女子受到死神的誘惑，經常想要從高樓一躍而下，她在自殺前總是會傳訊息告訴自己的男友，等待男友去找她。起初男友認為女子只是渴望被人拯救，但後來竟意識到，她其實希望的是找人陪她從圍欄外一躍而下。有看過原作的人都說聽過歌之後再去看小說，會變得更好理解；值得令人一提的是，在2021年7月初時，YOASOBI推出了這首歌的英文版，後來的人氣作品也都紛紛再翻唱成英文版本，進軍世界的野心不容小覷。



Idol

如果說YOASOBI的成名曲是「向夜晚奔去」，那他們進軍全世界的歌曲，就不得不提到「Idol」了！YOASOBI在2023年為動漫「我推的孩子」獻唱的洗腦主題曲「Idol」不僅紅遍全球，更引起許多台、日、韓明星挑戰舞蹈，而且歌曲道盡女主角「星野愛」在成為偶像的同時，雖然表面上光鮮亮麗，永遠會給歌迷平等的愛，但同時又必須遭受同伴忌妒、網友謾罵的寂寞心情，成功又在樂壇掀起一股現象級風暴。



勇者

2023年有許多動漫引起相當熱烈的討論，就連平常沒看過這些作品的網友，都曾聽說過一二，好比賺人熱淚的「葬送的芙莉蓮」，故事以精靈主角芙莉蓮的視角為切點，描述了在愛慕她的「勇者」伙伴欣梅爾因衰老而去世後，開始體會到自己因為生命太長，都不曾深入瞭解過人類的一生與情感，因此又與新的夥伴開始旅行，決定探究人類的心境，是一部相當令人感動的作品。可惜的是，或許是這首歌曲較為快速澎湃，不少網友都認為與「葬送的芙莉蓮」的溫柔調性不搭，雖說搭配動畫推出仍獲得相當高的視聽數字，但卻也是YOASOBI少數受到議論的歌曲。



群青

改編自漫畫家山口飛翔的作品「藍色時期」，這部是獲選為「2020漫畫大賞」第一名的作品，敘述了看似像不良少年實則成績超優秀的主角「矢口八虎」，某天看到學姊的油畫，並被老師一番話所鼓舞，一頭栽進學習繪畫的世界，而「群青」這首歌刻畫了主角一路走來的艱辛及不安，同時也是當年BOURBON的廣告歌曲。



怪物

這首歌曲改編自女性漫畫家「板垣巴留」的知名漫畫作品「BEASTARS」小說版，因此歌詞描述的對象和MV主角都是大灰狼「雷格西」。這部作品的角色全都是擬人化的動物，灰狼、兔子、紅鹿、孟加拉虎、羊駝等都聚集在校園當中，不管是草食或肉食動物，大家都是彼此的同學，一起上課、準備文化祭，藉由不同物種之間的關係，也暗喻著人類世界的倒影。而雷格西雖然身為一隻灰狼，但他心思細膩又善良，並喜歡上了同校的兔子同學，可是同時也必須面對肉食動物的本能，跨越種族的友情和戀愛情節，讓本部作品在2018年獲得許多大賞。



或許（たぶん）

改編自しなの的同名小說「たぶん」，描述了一對情侶剛分手，女主角以為家中有小偷，但其實是前男友回來收拾東西，整首MV動畫的場景只有女主角的房間，呈現前男友還在時的點點滴滴，輕快的歌曲，很適合在夜深人靜時細細品味。



三原色

這首歌曲為YOASOBI與日本電信公司「ahamo」所合作的廣告歌曲，是以小御門優一郎的小說「RGB」為原型所創作，身為主角的兩男一女分別是「R」、「G」、「B」，他們不只同歲，家也住在同一條街道，小時候某天在住家附近的公園彼此相遇，就這麼成為無話不談的青梅竹馬好友，小學時期還會寫交換日記，但突然不知為何漸行漸遠，三人斷了連繫後各奔東西，時光飛逝了10幾年後，在某次契機下決定重逢見面、再續前緣的友情故事。「RGB」是光的三原色「紅綠藍」，也暗示著三個人合體，才能散發出耀眼的白色光輝。



安可（アンコール）

改編自水上下波的小說「世界末日的再會之歌（世界の終わりと、さよならのうた）」，故事背景為即將迎來世界末日的日本，男主角「修也」長期生活在一間佈滿樂器的廢棄小倉庫當中，在這世界存活的最後一天，心血來潮救下昏倒在路邊的女主角「奏」，奏心中滿懷感激，但冷漠的修也丟下她一人暫時外出，回倉庫後發現奏正在彈鋼琴，而優美的琴聲讓修也不禁紅了眼眶，想起過去與同伴之間的悲傷往事，也讓修也意識到自己為何平常會無意識收集樂器，溫柔的奏便邀請修也一起彈吉他合奏，在最後的日子裡，以這個溫暖的形式畫下句點。如果你是個性情中人，在一邊拜讀小說的同時邊聽這首歌，可要先準備好衛生紙。



春紫菀（ハルジオン）

這首曲子改編自橋爪駿輝的小說「即使如此，仍是快樂結局（それでも、ハッピーエンド）」，故事描述女主角自美術大學畢業後，與交往的男友默默漸行漸遠，徒留自己在過去的回憶中走不出來，明知已經回不去，但仍然在每個角落找尋著有關男友的一切，而春紫菀的花語正是「追憶之愛」，正好描述了整個作品的主軸，女主唱ikura澎湃又甜美的唱腔，道盡了女主角內心的痛苦吶喊，會讓人忍不住無限Loop。



重現夢境（あの夢をなぞって）

YOASOBI發表的作品當中，少數相當甜蜜、又有朝氣的歌曲，絕對有這一首歌！改編自いしき蒼太的小說「夢之雫與星之花」，以夏天的煙火與預知夢作為貫穿全曲的核心，男女主角同時都擁有預知夢的能力，但如果夢中的事情最後沒發生，就會喪失這個特別的能力；為了讓自己的夢都能實現、也不希望失去預知能力，兩個人在煙火結束之際，都鼓起勇氣輕輕對身旁的他與她說出自己的心意，是非常青春的一首告白歌曲。



遙（ハルカ）

這首是改編自鈴木おさむ的小說「月王子」，故事講述了一個月亮王子圖案的陶杯，因為外型的關係，許多客人完全對它沒興趣，但有一天被一個名為「遙」的少女買下，彼此相處了16年，看著遙從高中生一路到出社會、結婚生子的溫暖故事，細細品味的話還會忍不住有些鼻酸呢。