台北101早就不是你認識的101，當國人還以為台北101只是國際精品店時，台北101將89樓觀景台打造成全台最高的景觀秘境花園，不論是欣賞台北夜景、還是與裝置藝術拍照，台北101成為最好拍、最美的國際拍照景點。這一次邀請有台灣花藝之光美譽的凌宗湧大師，精心策畫推出「蕨美之蘭」年度特展，要讓台灣的美、台灣的花卉，被世界看到。







台灣是一座蘭島，台灣擁有4,600多種植物，而蘭花就有400多種，佔了近十分之一，造就台灣獨特的蘭花多樣性；台灣也有著「蕨類王國」的美稱，有獨步全球的多種美麗蕨類植物--像是生長於陽明山、東北角山區，出現在地球上已有二億年歷史的傳奇蕨類「雙扇蕨」；因此，台北101「蕨美之蘭」特展特別以蘭花為主角，加上蕨類作為創作靈感，每季搭配不同、來自全台各地的當季特色花卉，將台灣獨有的花卉及創意美學介紹給國人與國際旅客，讓世界看見台灣的美。





除了全年度展現台灣植物花卉的「蕨美之蘭」特展，台北101更應景推出「台灣窗花圖騰紅包袋」購票好禮，即日起至2/29，凡購買秘境花園觀景台票券2張，即可帶走這份融合傳統台灣窗花與現代美學元素的精美紅包袋乙份。











台北101秘境花園觀景台89樓「蕨美之蘭」年度特展

展出期間：即日起

購票優惠：凡購買秘境花園觀景台票券2張，即可獲得「台灣窗花圖騰紅包袋」。

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