10元就能喝全家咖啡、吃全家霜淇淋！每個週末小資族一定會到全家報導、吃週末限定優惠，本週特別推出三天快閃限定銅板價優惠，於1/19~1/21期間，只要是全家會員即可享有咖啡、霜淇淋第二件10元超殺優惠，讓人在週末假期來套全家經典下午茶組。





限時快閃、不限量的週末優惠，將人氣王Let's Cafe大杯經典拿鐵推出2杯65元優惠，冷熱不限之外，也不限購買組數，用一個10元銅板價就能多一杯經典拿鐵，若是自帶環保杯還可以再折5元超划算。而每每推出新口味就洗版IG的Fami!ce霜淇淋，也同樣祭出第二件10元、２杯59元優惠，不限口味任搭，揪好朋友一起到全家吃起來。





另外，近期全家針對「全家FUN安心取」也推出最新優惠方案，於1/23前只要在全家領取包裹，就贈送小白單優惠券，19元Let's Café小杯熱單品美式、15元經典原味熱狗、8元茶葉蛋優惠3選1，不管是想喝杯咖啡、還是嘴饞都可以滿足大家。



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全家咖啡、霜淇淋第二件10元優惠

活動時間：1/19~1/21

活動內容：

1、Let's Cafe大杯經典拿鐵(冷熱不限) 第二件10元，是自帶環保杯再折5元超划算。

2、Fami!ce霜淇淋第二件10元，不限口味任搭。



全家FUN安心取優惠

活動時間：即日起至1/23

活動內容：只要在全家領取包裹，就贈送小白單優惠券，19元Let's Café小杯熱單品美式、15元經典原味熱狗、8元茶葉蛋優惠3選1。