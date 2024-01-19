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10元全家咖啡、霜淇淋有狂！3天限定「全家咖啡、霜淇淋」加10元多一件，超狂銅板價衝全家吃起來。

2024-01-19 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：1,085
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

10元就能喝全家咖啡、吃全家霜淇淋！每個週末小資族一定會到全家報導、吃週末限定優惠，本週特別推出三天快閃限定銅板價優惠，於1/19~1/21期間，只要是全家會員即可享有咖啡、霜淇淋第二件10元超殺優惠，讓人在週末假期來套全家經典下午茶組。
全家咖啡優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

限時快閃、不限量的週末優惠，將人氣王Let's Cafe大杯經典拿鐵推出2杯65元優惠，冷熱不限之外，也不限購買組數，用一個10元銅板價就能多一杯經典拿鐵，若是自帶環保杯還可以再折5元超划算。而每每推出新口味就洗版IG的Fami!ce霜淇淋，也同樣祭出第二件10元、２杯59元優惠，不限口味任搭，揪好朋友一起到全家吃起來。
全家霜淇淋優惠/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載

另外，近期全家針對「全家FUN安心取」也推出最新優惠方案，於1/23前只要在全家領取包裹，就贈送小白單優惠券，19元Let's Café小杯熱單品美式、15元經典原味熱狗、8元茶葉蛋優惠3選1，不管是想喝杯咖啡、還是嘴饞都可以滿足大家。

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全家FUN安心取優惠/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家FUN安心取 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

全家咖啡、霜淇淋第二件10元優惠

活動時間：1/19~1/21
活動內容：
1、Let's Cafe大杯經典拿鐵(冷熱不限) 第二件10元，是自帶環保杯再折5元超划算。
2、Fami!ce霜淇淋第二件10元，不限口味任搭。
 

全家FUN安心取優惠

活動時間：即日起至1/23
活動內容：只要在全家領取包裹，就贈送小白單優惠券，19元Let's Café小杯熱單品美式、15元經典原味熱狗、8元茶葉蛋優惠3選1。

 

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