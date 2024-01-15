桃園人、中壢人揪吃抹茶買一送一！嚴選超過180年歷史的森半抹茶為主打的超人氣抹茶名店「御前上茶」，終於插旗桃園中壢，直接進駐日式百年老宅古蹟中，為大家營造出超有氛圍的日式抹茶下午茶饗宴。更為了桃園抹茶控推出專屬限定「雙色霜淇林買一送一」，是桃園市民才有的優惠。







興建於1917年的壢小故事森林，為桃園百年古蹟園區，獨棟的日式老宅和綠意庭院打造舒適悠閒環境，是桃園人週末踏青的好去處。這次「御前上茶」強勢進駐，不僅帶來招牌抹茶飲料和抹茶甜點，更推出冬季限定新品，有使用高品質的森半抹茶香搭配紅豆湯、Ｑ彈白玉湯圓「白玉抹茶紅豆湯」，經典組合在冷冷冬天超暖胃。而「夫婦紫米紅豆湯」在日本則是有130大阪動人故事，傳說夫妻、情侶一起分享能讓感情更升溫。







為了歡慶「御前上茶壢小店 」桃園一號店開幕，於2/7前只要是桃園市民憑著身分證來店即可享有雙色霜淇淋買一送一優惠；若是持有桃園市民卡，則加碼再享全單95折優惠，用滿滿的抹茶療癒桃園人。



推薦閱讀：星巴克買一送一連喝3天！星巴克「太妃那堤、星冰樂」領軍買一送一，只有這11款才有免費招待。





御前上茶 壢小店

地址：桃園市中壢區博愛路52號

營業時間：週二至週日 10:00-17:00（每周一公休）



御前上茶壢小店 優惠

活動期間:即日起至2024/02/07

1.桃園市民憑證享雙色霜淇林買一送一。

2.持有桃園市民卡再享全單95折優惠。