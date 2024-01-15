終於有星冰樂買一送一了！不定期但非常頻繁推出買一送一優惠的星巴克，在近一年來都把人氣款星冰樂撇除在外，讓許多星巴克鐵粉紛紛敲碗想喝買一送一的星冰樂。這次星巴克以「票選當紅必喝飲料推薦」精選11款指定飲品，推出連續三天買一送一優惠，讓大家天天照三餐喝也不會膩。





▲圖為星巴克飲料資料照，優惠品項依公告為主(以下同)。



於即日起至1/17期間，只要在11點至20點之間到實體門市購買11款指定飲品同品項兩杯特大杯，其中一杯就由星巴克夥伴免費招待，其中包括大家期待許久的星冰樂買一送一，也於本週強勢回歸，連續3天的星巴克買一送一，讓上班族微翹班揪喝咖啡。







這次指定品項有「香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、福吉茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、蜜柚紅茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂」11款，無論是咖啡、特調茶飲還是沁涼的星冰樂，都適合在回溫的暖冬中喝一杯。



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星巴克買一送一 活動資訊

活動時間：2024/1/15(一)-2024/1/17(三)

活動內容：活動期間11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。



活動指定品項：香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、福吉茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、蜜柚紅茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂。



注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

5.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

6.星巴克保留最終解釋及決定權利，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。