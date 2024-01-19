大直人週末就去忠泰逛市集！去年熱鬧開幕的「NOKE忠泰樂生活」，以美學打造出全台最美商城，這次迎接第一個新春到來，特別規劃非典型的年禮市集「鬧春有樂市」，號招全台20家質感品牌快閃大直，每個週末還有限定美食攤位快閃現身，就連超夯的台南糯夫米糕也北上到大直，大直人快到忠泰辦年貨、吃美食。。







於即日起至2/18期間快閃登場的NOKE忠泰樂生活「2024鬧春有樂市」，現場準備美食、甜點、咖啡、茶酒、植栽到年節禮盒等攤位，讓大直人一站式購物一次買齊。並和最有求必應的互動設計團隊「godpod.」合作，以數位藝術方式提供神明占卜互動體驗，等你來抽中大吉，好運一整年。現場更有多組龍年限定春聯、小物，為家中增添過年氛圍。







每到過年就是要除舊佈新，鬧春有樂市中有餐廚精品「COQUOLOGY 料理生活」、超有年味的「光山行」、獨特茶香芬語彙「郁郁 YùYù」、以健康無添加為主打的保養品「女兒」等多家品牌齊聚，無論自用還是送禮都很適合。甜點部分邀請到法餐名廚簡天才旗下「LA ONE bakery」和台北老字號法式點心「珠寶盒」帶來新年法式禮盒；巧克力控的最愛「土然巧克力專門店」也和台灣本土果醬「在欉紅」聯名推出鬧春禮盒。





NOKE忠泰樂生活 2024鬧春有樂市 活動資訊

若是喜愛中式糕餅的話，大稻埕百年糕餅「李亭香」也首次快閃大直，將招牌傳統糕餅集結在百寶盒和走春小謝籃中；「Twatutian Coffee & Co.」也翻轉概念，推出迷你漢餅點心禮盒；台灣鮮蛋專家「大武山牧場」也與遊山茶訪聯名推出「悅舞龍年春節禮盒」。此外，每個週末還推出限定美食名店快閃，首週1/20~1/21由台南排隊名店「糯夫米糕」打頭陣，陸續有彰化鹿港的超夯絹系蒙布朗霜淇淋「米弎豆 MISATO」、雪場咖哩「稻穀日的咖哩小食堂」，以及虛擬喫茶店「小森家 Moriya」和台灣獨有原生種野草茶「三玉號」聯名攤位，讓人每個週末來都有不同驚喜。推薦閱讀：

日期：即日起至2024/2/18

時間：週日~週四 11:00~21:30、週五~週六 11:00~22:00

地址：台北市樂群三路200號 3F UNCANNY，NOKE忠泰樂生活



NOKE忠泰樂生活 2024鬧春有樂市滿額贈

1、消費額滿1000元隨機贈送福氣龍來的祈福小斗方卡片。

2、滿1500元送新年紅包袋。

3、滿2500元送走路有風的鬧樂小扇。

注意事項：數量有限，送完為止。



NOKE忠泰樂生活 鬧春有樂市快閃美食

1/20~1/21，台南糯夫米糕

1/27~1/28 小森家 MoriyaＸ三玉號聯名「野茶菓事」

2/3~2/4 米弎豆 MISATO

2/17~2/18 雪場咖哩「稻穀日的咖哩小食堂」