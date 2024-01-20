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美福復古迷你市集！美福2024「新春復古迷你市集」試吃最新的美味和牛，再加碼抽和牛鍋物、頂級生凍松葉蟹腳。

2024-01-20 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：美福食集門市 人氣：106
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編輯 李維唐

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肉肉控真的不能錯過！黑樺牛攜手美福於1/20-1/21在美福大樓前廣場舉辦「美福2024新春復古迷你市集」，活動時間為兩日中午12時至下午17時，黑樺牛品牌代表將親臨攤位，現場分享品牌故事、產品特色並親自帶領民眾試吃最新的美味和牛，消費滿額還能將黑樺牛聯名款熊本熊帶回家。
美福2024「新春復古迷你市集」

同時，活動現場將有超過4款復古風格小攤位，兩日輪流提供套圈圈遊戲、折氣球表演、魔術師秀、畫糖、捏麵人與柑仔店等特色商品、美食和趣味遊戲。其中套圈圈更由關係企業美福食集、Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館與愛.熟成21牛肉麵提供各式優惠券與頂級美味食材，包含日美澳極上和牛鍋物禮盒組、懷舊年味幸福團圓澎湃禮盒、日本茨城縣生凍松葉蟹腳800g、 知名品牌氣泡水機、美福獨家點點保冷袋、極鮮甜日本靜岡縣蜜柑禮盒2kg、Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館與愛.熟成21牛肉麵滿額消費抵用券，整體獎品總價值超過新台幣20萬。
美福2024「新春復古迷你市集」

除復古市集之外，美福現場也有各式充滿回憶殺的大型裝置藝術，如70年代的國小書包、80年代的國語作業簿、懷舊的大戲院佈告及充滿年味的兒時場景，讓人彷彿走入時光隧道之中，這將是一場集合品牌推廣和復古風格迷你市集、將為民眾帶來一場充滿懷舊風情的購物冒險。
美福2024「新春復古迷你市集」
美福2024「新春復古迷你市集」



 

 

美福2024「新春復古迷你市集」

地址：台北市內湖區民善街128號  
電話：02-2794-6889
期間：1/20-1/21
時間：中午12時至下午17時

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美福市集 和牛 限定優惠
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