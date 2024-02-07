飛日韓，如果不知道「旅行社一日遊行程」就遜掉！想要到熱門景點擔心交通不方便，或是想要一次搞定門票和導覽，直接買「一日遊行程」一秒解決。無論是日本北海道、沖繩水族館、合掌村，還是去韓國玩滑雪、冰釣，不怕沒人帶你玩。







近年只要飛日本、飛韓國玩，許多人都採最高CP值「自由行」玩法，除了機票住宿是基本功之外，怎麼規劃行程、安排交通就也需要做足功課。近年針對日韓自由行的「一日遊行程」正夯，補足了景點安排、交通安排，不只是更方便，也保留了「自由行」的機動性。這次窩客島統整出最多人買、最高人氣的「易遊網」針對日本、韓國前5大行程榜單，看看怎麼玩最夯、怎麼買行程最順。







易遊網「日本」一日遊行程推薦

針對自由行玩「日本」的玩家們，最熱門的「一日遊」行程選擇包含各大經典景點，從名古屋出發「飛驒高山、合掌村」一日遊，大阪/京都出發的「天橋立+伊根舟屋」一日遊，還搭配當地靠譜「老司機」講解，讓人更能在旅遊途中了解當地的風土民情。





易遊網「韓國」一日遊行程推薦

此外，冬季旅遊也推薦「北海道旭山動物園+美瑛+森林精靈露台一日遊」，除了包含動物園門票，可以看企鵝、北極熊散步的療癒模樣之外，還有超美「美瑛」四季不同的自然風光，2月還在冬季景色中，欣賞「美瑛網紅樹、四季彩之丘、森林精靈路台」等冬季美景，美照一定要拍個夠。

玩韓國冬季超夯行程，一定都跟「雪」有關，在易遊網的韓國一日遊行程中，包含釜山出發的「伊甸谷滑雪度假村」一日遊、首爾出發的「洪川大明S.A中文滑雪學校一日遊」以及「伊利希安江村單板＆雙板滑雪＆雪山一日遊」，強調即使是初學者也有教練手把手教學，0經驗也能體驗韓國滑雪的樂趣。







此外，可以欣賞冬季美景的還有「Eobi冰谷＆南怡島」系列行程，除了有Eobi冰谷的巨大冰牆之外，還可以任搭「晨靜樹木園/鐵路自行車/小法國村」等熱門景點選擇，讓「自由行」的行程安排更「自由」。就連超人氣「愛寶樂園一日遊」也是易遊網熱門行程，包含門票以及從「弘大、明洞、東大門」的接送服務一次包辦， 去韓國玩通通可以買起來。









易遊網「日本」一日遊行程排行榜

官網：https://www.eztravel.com.tw/

1、飛驒高山＆合掌村白川鄉一日遊 (名古屋出發)



2、沖繩美麗海水族館＆美國村之旅 (那霸/北谷出發)



3、天橋立＆伊根舟屋京都一日遊 (大阪/京都出發)



4、北海道旭山動物園+美瑛+森林精靈露台一日遊



5、富士山+河口湖+忍野八海一日遊 (東京出發)



易遊網「韓國」一日遊行程排行榜

1、伊甸谷滑雪度假村一日遊 (釜山出發)



2、洪川大明S.A中文滑雪學校一日遊 (首爾出發)



3、Eobi冰谷＆南怡島＆晨靜樹木園＆鐵路自行車＆小法國一日遊 (首爾出發)



4、愛寶樂園一日遊 (首爾出發)



5、伊利希安江村單板＆雙板滑雪＆雪山一日遊 (首爾出發)