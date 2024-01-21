為了讓草莓控可以有更多草莓甜點可以選擇，高雄人氣烤布蕾蛋糕的「奕式布蕾」推出「莓好恬靜草莓季」，4款季節限定草莓甜點，嚴選苗栗大湖草莓，色澤如寶石般紅潤晶亮，果實碩大飽滿，每日由產地新鮮直送，蓬鬆蛋糕裡吃得到鮮美的草莓果肉，在冬日裡療癒心靈與味蕾。
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奕式布蕾表示，適逢草莓盛產，特別嚴選苗栗大湖當日現採草莓製作4款美味甜點，其中「草莓雪芙」體型媲美4吋蛋糕，以酥香日式波蘿夾藏細滑鮮奶油與嬌紅大湖草莓，酸甜不膩，細細咀嚼出輕盈果香，堪稱網美系打卡美食。還有4吋「凡爾賽莊園」，以大溪地香草起司餡輕柔包覆海綿蛋糕，蘊藏乳香豐盈的烤布蕾與起司，綴飾香甜大湖草莓與酸甜藍莓，在齒頰中飄散濃郁醇美。
此外，6吋「唐寧草莓芙蓮」以甘醇唐寧伯爵茶製成蓬鬆海綿蛋糕為基底，碩大飽滿的大湖草莓覆蓋著清新茶韻的伯爵烤布蕾，整齊勻稱地排列成圈，帶出優雅溫潤的豐美層次。最後，「草莓布蕾塔」則以香酥布列塔尼為基底，融合芬芳香濃的草莓果泥與綿滑烤布蕾，炙燒琥珀色焦糖，感受酥綿唯美的好滋味。
奕式布蕾「莓好恬靜草莓季」
線上訂購：https://yitscremebrulee.com/
奕式布蕾 門市資訊
地址：高雄市左營區至聖路157-1號
電話：(07)-558-9266
營業時間：11:30-19:30，週二公休