韓國自由行一定要下載APP推薦！自由行玩韓國，最讓台灣人頭痛的絕對是Google map在韓國普遍度不高，在點跟點之間的路線推薦不精準，旅韓遊客都要額外再下載當地的APP，才不怕走錯路、查不到想去的景點或美食。窩客島特別整理「7大韓國旅遊APP推薦攻略」，從韓國地圖APP、叫車APP等，讓這些旅遊APP變成你的神隊友，先跟著這篇「韓國旅遊APP推薦攻略」下載一波。







韓國地圖APP推薦：NAVER Map

比起Google搜尋，NAVER才是韓國當地最大搜尋引擎，而旗下的NAVER Map中的店家資訊、交通路線規劃，是韓國當地最完善的APP，許多店家更新資料也只會在此處更新，想要知道最新的景點和店家資訊和評論，就一定要下載。還可以使用實景地圖模擬出真實路線，只要跟著指標前行就不怕迷路。目前有提供簡體中文服務，就算台灣人也可以方便使用，建議大家要搜尋的話，直接複製韓文名稱或翻成簡體中文快速查找。



NAVER Map優缺點

優點：全韓國最大搜尋、資訊更新即時、可調整為簡體中文、可試算計程車費用、可收藏地點。

缺點：僅提供韓文、英文、日文和簡體中文。



NAVER Map下載點

iOS：https://walkr.tw/KclHQNdm

android：https://walkr.tw/5NrV1yf3





韓國地圖APP推薦：韓巢地圖

和NAVER Map並列韓國旅遊必下載APP的「韓巢地圖」，是針對中文遊客專屬設計的旅遊APP，提供繁體中文和簡體中文選擇，對於台灣旅客而言使用更加便利。此外，韓巢地圖頁面設計簡潔明瞭，可直接用中文查詢，無論是在百貨、飯店、機場還是地鐵站的手扶梯出入口，皆有清楚的標示，使用上非常直觀。還結合優惠券、訂飯店等功能超便利。



韓巢地圖優缺點

優點：有繁體中文介面、可使用繁體中文查詢、可以下載離線雙語版地圖。

缺點：無實景圖、巷弄中的店家或許沒有資料、沒有公車資訊。



韓巢地圖下載點

iOS：https://walkr.tw/RxpVWV4M

android：https://walkr.tw/rKLWF5jt





韓國地圖APP推薦：Kakao Map

介面和台灣人常用的Google map相似，相對好上手，可以快速查詢距離和推薦的交通路線，除了提供地鐵、巴士大眾交通工具的資訊，也結合同集團的Kakao TAXI 使用，若是三五好友一同出遊可以直接搭計程車移動。但目前 Kakao Map 只提供英語跟韓語，不一定所有人都適用。



Kakao Map優缺點

優點：可搭配Kakao TAXI 使用、可自訂名稱、可收藏喜愛地點、 3D地圖功能。

缺點：只提供英語跟韓語介面。



Kakao Map下載點

iOS：https://walkr.tw/oplE4Nag

android：https://walkr.tw/lRHuO20S





韓國交通APP推薦：Subway Korea

支援繁體中文的「Subway Korea」，是搭乘韓國地鐵出遊必備APP，通常若是手機語言設定為中文，下載後也會是中文介面，也可自行變更語言。首爾、釜山、大邱、大田和光州五個地區的地鐵資訊，尤其是在複雜的首爾地鐵站中，Subway Korea便起到很好的便利性，提供最快路線、最少換乘路線以及快速轉乘資訊，非常方便。



Subway Korea優缺點

優點：繁簡中英日韓語言、預估車資、列車等候時間。

缺點：地鐵出口資訊不多，沒有詳細出口位置和是否有手扶梯、電梯的提示。



Subway Korea下載點

iOS：https://walkr.tw/L3iXQEKf

android：https://walkr.tw/tgctBp5v



韓國叫車APP推薦：Kakao Taxi、Uber

多人出遊的話，也可以選擇叫車服務，除了國際上常用的Uber，韓國當地的Kakao Taxi也要在出發前先下載好，可以結合Kakao map一起使用，車輛數超多、減少轉乘或等候的時間，車身部分還是可可愛愛的萊恩領軍​​​​​kakao friend，讓人出遊也能被萌翻。



Kakao Taxi 下載點

iOS：https://walkr.tw/cHqRIbPw

android：https://walkr.tw/34rzMM91





韓國旅遊翻譯APP推薦：Papago

為Naver旗下的翻譯APP，因為是韓國企業開發所以相較於Google Translate更為精準，無論是打字、語音、或是翻拍照片都能即時翻譯，尤其是在地話的菜單、用語會更為正確。另外，因為文化關係，也提供「敬語」選擇，讓人路邊問路、問店員點菜也不失禮貌。



Papago優缺點

優點：可圖片翻譯、使用敬語。

缺點：長句子或段落翻譯較為不準確。



Papago下載點

iOS：https://walkr.tw/Ixcz1yGr

android：https://walkr.tw/c1mx431Y





韓國旅遊APP推薦：WOWPASS

因為疫情而興起的「WOWPASS」創新金融服務，是近年來韓國政府積極提倡的無現金消費，全韓國設有80多個機台，不用跑到換錢所就能快速換匯、儲值現金、刷卡支付，也可當作交通卡TMONEY使用，等於一卡在手便利無窮。在合作店家消費還有現金回饋或限時優惠活動。



WOWPASS優缺點

優點：方便換匯、結合交通卡、有獨家優惠。

缺點：目前機台分佈僅有大城市較多。



WOWPASS下載點

iOS：https://walkr.tw/TrXlXYFU

android：https://walkr.tw/cl24ZXrK







