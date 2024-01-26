台灣第一條街就是安平老街！來台南看安平古堡，附近的安平老街也不能錯過，不僅是300年前荷蘭人所建的第一條街道，巷弄中更有清朝漢人興建的各種閩南式建築林立，這次窩客島整理7間「安平老街美食」，包括經典牛肉湯、小卷米粉、蚵捲等古早味小吃，假日來台南安平玩，美食、古蹟通通都要朝聖一翻。





荷蘭東印度公司1624年來台後，在安平興建「安平古堡」作為治理台灣以及對亞洲經商的據點，並在古堡東方興建街道城市，「安平老街」便是當時所規劃的3條街道，是荷蘭人來台所建立的第一條街道，也是與各國貿易通商的重要地點，已經有超過300年的歷史。隨著鄭成功、清朝統治，帶來漢人民俗信仰，老街中留存了不少閩南式建築、劍獅獸牌等特色古蹟，雖然現在延平街已經拆除拓寬，在中興街、效忠街等附近街巷依然可以看到當時古城風貌，以及各個古早味小吃，讓你一路吃遍台南特色小吃。





安平老街周邊小吃推薦：歐家蚵仔煎

部落客 台南好Food遊 造訪 歐家蚵仔煎 說：

煎的恰恰的酥皮是「歐家蚵仔煎」最大的賣點，用傳統蚵仔煎的作法小白菜搭豆芽菜，每一塊蚵仔煎上桌都是酥脆的口感，也沒有油耗味，蚵仔每顆都是飽滿肥厚，美味又新鮮。<全文介紹>



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#歐家蚵仔煎

地址：台南市安平區延平街160號

電話：06-222-9340







安平老街周邊小吃推薦：阿財牛肉湯

部落客 紫色微笑 造訪 阿財牛肉湯 說：

應該點大碗才夠喝啊，現切牛肉的粉嫩的色澤非常美，肉片非常鮮嫩、湯頭也非常鮮甜好喝!!沒有其他的味道，只有單純的牛肉香與甜，馬上喝光光<全文介紹>



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#阿財牛肉湯

地址：台南市安平區古堡街5號

電話：06-226-1252







安平老街周邊小吃推薦：王氏魚皮

部落客 jacklsy 造訪 王氏魚皮 說：

這片魚肚還蠻大,魚肉很新鮮,非常的好吃.一碗魚肚粥,就可以把魚皮和魚肉都品嚐到,我個人是覺得蠻划算的.至於粥的部分,就是很簡單的湯泡飯.粒粒分明,軟而不爛,道地的台南吃法.<全文介紹>



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#王氏魚皮

地址：台南市安平區安平路612號

電話：06-228-8095







安平老街周邊小吃推薦：陳家蚵捲

部落客 專業噗嚨共Miso吃走 造訪 陳家蚵捲 說：

在外面吃大概10次有9.5次都是吃到有腥味的，所以我不會主動去點這項食物 ，但陳家蚵捲吃一口就讓我點頭，吃起來完全不會有蚵仔的腥味而且酥炸的很好吃 ，是這趟來台南會讓我想推薦的美食之一！<全文介紹>



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#陳家蚵捲

地址：台南市安平區安平路786號

電話：06-222-9661







安平老街周邊小吃推薦：助仔牛肉湯

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 助仔牛肉湯 說：

一吃果然很厲害！五花牛肉吃起來嫩到不行，而且牛肉湯超甜，肉的厚度也切得很大方，嫩度夠又有肉感，這五花牛肉湯真的很強ㄟ！<全文介紹>



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#助仔牛肉湯

地址：台南市安平區安平路624號

電話：06-241-0201







安平老街周邊小吃推薦：孫家小卷米粉

部落客 【覓食】Meet Food 造訪 孫家小卷米粉 說：

喝起來真的是相當溫潤 ，有自然的甘甜，味道不重，喝完舌尖也不會有很重的負擔，很舒爽，小卷的鮮甜也是沒話說，Q彈有勁，口感很飽嘴之外 一咬下去鮮甜的海味就可以感受得到<全文介紹>



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#孫家小卷米粉

地址：台南市安平區安平路97之3號

電話：0937-348-127







安平老街周邊小吃推薦：瓦地加芋圓

部落客 我是艾兒比！！ 造訪 瓦地加芋圓 說：

豆花不是草灰搭的那種炭香，是淺淺淡淡的，口感既豐富又綿密，芋泥吃得到一點點芋頭塊，不會太死甜，手工的芋圓、地瓜圓，外層裹了一圈糖，咀嚼後地瓜、芋頭香氣才慢慢出來<全文介紹>



#瓦地加芋圓

地址：台南市安平區運河路21號

電話：06-221-9388

