終於等到哆啦A夢主題房了！日本國民偶像「哆啦A夢」人氣歷久不衰，粉絲更是橫跨老中青三代，隨著第43部劇場版「哆啦A夢大雄的地球交響樂」即將在3月上映，如今確定攜手日本知名的「皇家公園飯店」，將在日本5大觀光人潮絡繹不絕的縣市推出「哆啦A夢主題房」，一進房門隨處都可看見超萌的哆啦A夢身影，更讚的是還可帶走多樣周邊產品，粉絲們千萬要把握機會搶住一波。



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▲圖片來源／三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社（東京日本橋分館房型）



由日本漫畫家藤子‧F‧不二雄於所創作的「哆啦A夢」，可說是走到哪紅到哪，從來不缺各種主題周邊與活動，只要有新商品上市都會引起搶購，從2024年2月起更與日本知名連鎖星級酒店「皇家公園飯店（Royal Park Hotels）」合作，在東京、橫濱、名古屋、京都、福岡共5個都市的分館，各別推出氛圍與設計完全迥異的哆啦A夢主題房，讓粉絲們不管到哪個城市入住，都會有不一樣的驚喜。

▲圖片來源／三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社（福岡中洲分館房型）



哆啦A夢第43部劇場版「哆啦A夢大雄的地球交響樂」當中，穿著燕尾服的哆啦A夢將擔任指揮家，大雄一行人將利用豎笛、鼓、小提琴等樂器進行一場大冒險。為配合故事內容讓遊客更加身歷其境，一踏進「哆啦A夢主題房」的大門，放眼望去整間房間都被哆啦A夢一行人演奏樂器的畫面、音符、樂譜佈滿了牆壁與窗景，而且隨著地區不同，主題房的風格也有所差異。

▲圖片來源／三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社（京都梅小路分館房型）



像是東京日本橋分館的布置為溫暖靜謐的木質系裝潢，讓人覺得像古典樂一般優雅；來到橫濱分館則不能錯過當地有名的高空風景，因此特別選在高樓層打造了能夠俯瞰城市的高空主題房；去年8月剛開幕的福岡中洲分館則是別緻而成熟的簡約大人系風格，每一種房型都獨具匠心，滿足粉絲們朝聖的激動心情。

▲圖片來源／三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社（橫濱分館房型）



只要入住皇家公園飯店在這5間分館打造的哆啦A夢主題房，房客們通通都可以獲得豐富的精美周邊，讓人覺得相當值回票價！每位旅客都可帶走一款哆啦A夢的旅行收納包、四次元口袋造型零錢包、5款角色明信片等，成為旅行中最珍貴的回憶之一。

▲圖片來源／三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

▲圖片來源／三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

皇家公園飯店「哆啦 A 夢大雄的地球交響樂」主題套房

如果沒有預算入住哆啦A夢主題房也沒關係，東京日本橋分館特別以哆啦A夢一行人與電影主題為靈感，在館內提供了一系列充滿音樂風格的餐點與飲品，而且口味老少咸宜，也很適合帶著孩子同行的親子家庭一起享用，橫濱分館：哆啦A夢咖哩飯套餐」還有可以外帶的「哆啦A夢慕斯」、「哆啦A夢圓可頌」等，讓粉絲們絕對不會空手而回。

東京日本橋分館：2024年2月1日～4月25日／1房2人入住時，一人32,100日圓起

橫濱分館：2024年2月1日～5月6日／1房2人入住時，一人28,500日圓起

京都梅小路分館：2024年2月1日～5月6日／1房2人入住時，一人18,600日圓起

福岡中洲分館：2024年2月1日～4月25日／1房2人入住時，一人20,600日圓起

名古屋分館：2024年2月22日～5月26日／1房2人入住時，一人14,600日圓起

入住贈品：哆啦A夢旅行收納包、四次元口袋造型零錢包、5款角色明信片等