超狂哥吉拉主題房來啦！不少人心中經典的怪獸電影《哥吉拉》系列，不知不覺迎來70週年慶，為了與哥吉拉的粉絲一同歡慶這個特殊的日子，位於兵庫淡路島的「哥吉拉迎擊作戰園區」與一旁的海景飯店「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」，將攜手合作打造全新的「哥吉拉主題房」，並預計在12月1日正式開放入住，踏入房內就可以在各個角落看到滿滿的哥吉拉元素，怪獸迷千萬別錯過這個難得的朝聖機會了。



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▲圖片來源／株式会社ニジゲンノモリ



2020年在兵庫縣淡路島上開幕的「哥吉拉迎擊作戰～國立哥吉拉淡路島研究中心」，不只是全球最大的哥吉拉主題園區，最獨特的亮點就是園內還原了一座與哥吉拉本尊同樣大小的120公尺高雕像，氣勢相當驚人。一旦來到園區內，遊客就會變身成哥吉拉淡路島研究中心的成員之一，可以跳入哥吉拉的身體當中挑戰刺激的「滑索」和；射擊遊戲」等設施，藉此逐一完成消滅哥吉拉細胞的任務；此外，園區也會獨家販售國立淡路島研究中心的哥吉拉商品和點心等，讓怪獸迷來這裡可以玩得過癮、再入手豐富的周邊。

▲圖片來源／株式会社ニジゲンノモリ



而位於「哥吉拉迎擊作戰～國立哥吉拉淡路島研究中心」一旁的高級海景飯店GRAND CHARIOT 北斗七星135°」，為了搭上《哥吉拉》上映70週年慶熱潮，特別打造了全新的「哥吉拉怪獸主題房」，踏入房門後放眼望去整間房間就有大大小小的哥吉拉圍繞著房客，與粉絲們度過一段難忘的時光，像是牆壁上的掛畫、床罩、靠墊、浴室牆面等，都充滿了哥吉拉的身影，而且還可以從房間窗戶看到哥吉拉迎擊作戰園區的巨型哥吉拉雕像，可說是相當刺激又震撼！入夜之後則會因為房內特殊的光照變化，彷彿來到電影當中的世界，沉浸在哥吉拉驚奇恐怖的攻擊當中。

▲圖片來源／株式会社ニジゲンノモリ



「哥吉拉怪獸主題房」從2023年11月4日起開放訂房、12月1日則可正式入住，只要預定成功以後，還會得到非常豐富的周邊及票券，例如「哥吉拉迎擊作戰園區」門票、哥吉拉托特包、哥吉拉壓克力板等，若解鎖房內的隱藏任務，還可以在哥吉拉迎擊作戰園區的拍照區免費得到紀念相框，讓房客們滿載而歸。

▲圖片來源／株式会社ニジゲンノモリ



除此之外，每年登場都大受好評的「哥吉拉大型燈飾」，今年將從11月28日～2024年3月3日重新回歸，預計設置在哥吉拉迎擊作戰園區當中的「哥吉拉博物館」前方，一隻約3公尺高的迷你哥吉拉屆時全身將會掛滿彩燈，在夜晚當中發出紫色的耀眼光芒，今年怪獸迷就來淡路島度過一個刺激與浪漫兼具的聖誕節吧。

▲圖片來源／株式会社ニジゲンノモリ







GRAND CHARIOT 北斗七星135°「哥吉拉聯名主題套房：怪獸樂園」

地址：兵庫縣淡路市草本市2425-2

開幕日：2023年12月1日

開放預約日：2023年11月4日起

入住時間：15:00〜18:30／退房時間：11:00

客房人數：最多3人