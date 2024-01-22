台中人出國玩更方便了！被冠上精品航空、空中美食天堂之稱的星宇航空，為了讓中台灣旅客也能輕鬆搭乘、體驗星宇式服務，繼「台中-澳門」之後，今日宣佈台中第二航點「台中-峴港」正式開賣，每週三班來回，為中台灣旅客省去北上到桃園機場的舟車勞頓。並同步曝光之後台中航點的動向，目前正在計畫將以包機模式飛往日本高松，帶著中部旅客來趟深度日本旅遊。
將於4/2開航的「台中-峴港」於即日起開放訂位，由新世代客機A321neo執飛，包含商務艙8個、經濟艙180個，是目前台中唯一直飛越南峴港的航空，去程08:35起飛、回程11:15起飛，早去午回班次無論是洽公還是旅遊，都讓中部人大呼超方便。並為了歡慶台中航線開航，於2/16前只要持星宇航空玉山銀行聯名卡於星宇航空官網或APP購買台中出發任一航點之機票，並登錄活動頁面，單筆消費滿兩萬元、加碼送贈1,000哩。
台中第二條航線選擇「東方夏威夷」美譽的峴港，是同時用有壯麗自然景觀和豐富人文古蹟旅遊勝地，包括越南三大世界文化遺產「會安古鎮」，是融合中、日、歐多國文化的街區，喝杯越南咖啡散步在絢麗的燈籠街中超愜意。又或是超震撼的「黃金佛手橋」更是峴港周邊人氣景點，揪你到巴拿山拍佛手、逛絕美仿古法國村。而綿延無境的白沙灘與蔚藍大海更是度假首選之地。星宇航空與各大旅行社推出專屬團體行程，5天4夜每人只要26,900元起。
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星宇航空 台中-峴港航班資訊
JX327 台中-峴港 每週二、四、六 08:35~10:15
JX328 峴港-台中 每週二、四、六 11:15~15:00