台南又有新飯店可以住了！台南一直是台灣最有人氣的美食之都，也因為台南在地美食太好吃了，讓台南飯店、旅館也不斷的創新，提供更在地、更好的服務。就在迎接台南400年的時候，台南全新飯店「台南綉溪安平飯店」1/21起開始試營運，建築外觀致敬安平古堡、讓旅人入住更有置入感，1/21至2/8再加碼推出試營運優惠活動，每晚7999元起。





入住台南綉溪安平飯店就像在台南擁有一座私人度假屋，外牆磚塊的暖赭紅與清水模的冷靜灰，混搭出現代又復古的設計風格，頂樓觀景台致敬安平古堡，遙想歷史、展望未來。入口處右側的家宅守護神劍獅牆，仔細端詳，每個劍獅以饒富趣味的和善和逗趣表情，將台南的傳統歷史以現代幽默的方式演繹、在地延續，讓旅客的腳步和心情都輕鬆了起來。





此外，台南綉溪安平飯店特別與世界沖煮大賽冠軍王策VWI by CHADWANG 品牌精選咖啡、以及台南老字號甲子園茶行冠軍製茶師蘇冠杰的台灣茶合作，咖啡廳營業時間從上午11:00至深夜11:00，旅客可以在下午4:00入住check-in前於此享用免費的迎賓下午茶點。





台南綉溪安平飯店共42間客房、42種房型，客房間間獨具特色，讓每次入住都擁有開盲盒般的驚喜，房型以功能區分做，單床客房與雙床家庭房，最小坪數從14坪起、最大坪數27坪。台南近百年、傳承三代老字號品牌「順盛製皮廠」的「牳瑪皮件工作室」為綉溪訂製房卡皮套，為控制電子鎖的塑膠片增添溫潤人情味。





同時，客房內Home Bar選用世界沖煮大賽冠軍王策VWI by CHADWANG的鮮磨咖啡粉、台南老字號甲子園茶行冠軍製茶師蘇冠杰的高山茶與紅烏龍，除了名品手沖工具一應俱全，QR Code一掃，還有世界冠軍手把手影片指導。





客房內使用大金雙效冷暖空調、SONY 65吋電視、高第家居GODI名品傢俱，選用台灣著名床墊老牌德泰五星級飯店款，注重健康保護腰背，適中偏硬、符合人體工學，加上350織柔軟舒適的鵝絨被讓下榻旅客一夜好眠； 浴室全套TOTO衛浴設備、乾溼分離、ADAMSEZ英國雅登斯浴缸、DYSON吹風機、ALASKA多功能浴室暖風乾燥機…等，小小細節、大大享受，讓窩在綉溪安平客房的每一個時刻、每一個角落，都能得到真正的放鬆與休息。



並且，台南綉溪安平飯店與Phalanity Digital方陣聯合數位科技有限公司合力打造全台第一座飯店內「沉浸式互動空間」，從入門前的廊廳即開始醞釀，腳下的光影變化預告著探險即將開始，占地80坪，多台Epson 3LCD雷射投影機，安心安全的雷射光源打造絢麗的色彩，無限延伸的畫布上場景流動著，沉浸式體驗在精心安排的故事動畫中，與震撼感動的配樂一起，一進入，就讓人忘了原本的世界。最後，台南綉溪安平飯店1月21日起至2月8日止試營運期間首推「冠軍加持住房專案」，每晚7999元起，一泊三食雙人住房專案，包含：豪華客房住宿一晚、迎賓下午茶、悠閒晚餐、宵夜場特製調酒、悠哉早餐、免費體驗全台第一沉浸式互動空間等，客房內Home Bar選用世界沖煮大賽冠軍王策VWI by CHADWANG的鮮磨咖啡粉、台南老字號甲子園茶行冠軍製茶師蘇冠杰的高山茶與紅烏龍。

台南綉溪安平飯店 「冠軍加持住房專案」

適用時間：1月21日~2月8日

專案價格：每晚7999起

每日限量提供：

1、豪華客房住宿一晚

2、雙人份迎賓下午茶

3、雙人份悠閒晚餐

4、宵夜場特製調酒雙人份

5、雙人份悠哉早餐

6、體驗全台飯店內第一座沉浸式互動空間

7、客房內Home Bar名品手沖工具，世界沖煮大賽冠軍王策VWI by CHADWANG的鮮磨咖啡粉、台南老字號甲子園茶行冠軍製茶師蘇冠杰的高山茶與紅烏龍





台南綉溪安平飯店 訂房資訊

地址：台南市安平區古堡街136號

電話：06-391-0588

官網：https://www.xiuxi.com.tw/