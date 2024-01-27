玥老師在 Walker 占星幫大家躲開麻煩，巨蟹座工作保持中立，金牛座避免財務糾紛，牡羊座健康亮紅燈。







牡羊座：注意健康，別太勞累

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢欠佳，身體因為免疫力不足，容易有感冒跟腸胃不適的症狀，工作方面的成果也不如預期，這段時間先別給自己太多的壓力，照顧健康才是最重要的事情，多休息等狀態恢復之後，就能有所表現。







金牛座：拒絕借貸，不捲紛爭

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週請注意財務紛爭的問題，如果身邊有親朋好友跟你借資金周轉，別急著回覆，需要先評估自己的能力與風險，以免碰上無法償還的情況。有機會透過幫忙介紹工作跟業績，更能有效改善對方的困境。







雙子座：關心他人，同理對方

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢一般，職場上還算正常發揮，但是在跟同事合作方面，就無法讓你舒服開心。看到對方在執行上出狀況，試著用關心的方式跟他交流，才能讓團體運作順利。感情緣分中上，伴侶的貼心，讓你充滿溫暖。







巨蟹座：中立客觀，不選邊站

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週，職場上會有許多隱藏的陷阱，不論是跟主管還是同事交談，都需要謹言慎行，別輕易說出自己的想法，對於工作上的事情保持中立客觀的態度，就事論事就好，記得讓自己遠離派系對立。







獅子座：偏財運到，試試手氣

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★★

本週運勢隨著財運的推升，有機會可以嘗試短期投資，讓你賺到時機財。事業發展可圈可點，職場主動跟人互動，可以吸引更多助力。感情表現不足，愛面子的你，切記別把火爆的脾氣留給伴侶。







處女座：工作謹慎，降低失誤

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週精神狀況不佳，練習不焦慮的放鬆生活，工作中千萬不可以一心二用，讓自己專注在同一件事就好，尤其是帳務方面，多檢查幾次以免出錯。財運一般，先求穩定收入，那些發財夢都跟你沒有緣分。







天秤座：拓展人際，人氣提升

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢不錯，有時間多參加活動，認識不同生活圈的朋友，累積新人脈。事業發展也有好的表現，想要轉換跑道的朋友，不妨利用這段時間多做功課，藉由他人的輾轉介紹，有機會找到適合自己的職務。







天蠍座：突發意外，耐心處理

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週非常辛苦，工作量增加，十分忙碌卻沒有得到對等的報酬，出門在外需要多注意安全，容易有意外發生，讓你陷入蠟燭兩頭燒的情況，減少不必要的活動，把時間留給自己，沉澱下來重新找到平衡點。







射手座：口角衝突，轉移情緒

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週受到磁場干擾，整體運勢偏弱，特別是跟人互動方面，容易因為一言不合引發衝突，在工作的部分，建議你多用文字溝通，以委婉的方式表達訴求，緩和彼此之間的氣氛。感情上要避免衝動的言語，別傷害了在乎你的人。







摩羯座：桃花豔遇，記得篩選

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週桃花運大開卻是兩樣情。散發成熟氣息的你，帶給他人一種安全感。單身的朋友，當你心儀的異性遇到困難時，記得即時相助，讓彼此有機會進一步發展。有伴侶的朋友碰到主動示好的異性，反而需要理性思考。







水瓶座：貴人出手，合作進展

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週運勢回穩，整體發展順心，工作上想要有所突破，記得多跟前輩們交流，虛心學習對方的經驗才能讓你有大幅度的進步。財運中上，屬於正財的部分，努力爭取新的業務，增加你的獎金收入。







雙魚座：增加開銷，預留資金

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週財運不佳，個性隨性的你，對金錢的規劃還需要多學習，除了減少衝動型的消費，開拓其他收入也是很重要的管道。購物別怕麻煩，多比較才能守住自己的荷包。工作的部分，只要按部就班進行任務就能達標。



我們常在生活中面臨各種挑戰，會產生不同的情緒，無論如何都要善待自己。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。